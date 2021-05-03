Ídolo do Flamengo, Adriano será eternizado na Calçada da Fama do Maracanã

Adriano Imperador, de 39 anos, passará a ter os seus pés eternizados na Calçada da Fama do Maracanã. A diretoria da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) escolheu o ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do Flamengo como o próximo homenageado no estádio. - O Imperador é um dos ex atletas mais queridos do país por sua trajetória não só pelo Flamengo mas por tudo que ele representou na seleção brasileira, no futebol italiano, e, dessa forma, a gente entende que os pés dele tem que fazer parte como outros grandes atletas já fizeram na Calçada da Fama do Maracanã - disse Adriano Santos, presidente da Suderj, ao site "ge".