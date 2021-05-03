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Ídolo do Flamengo, Adriano será eternizado na Calçada da Fama do Maracanã

Imperador passará a ser o 123º atleta a ter as suas pegadas perpetuadas no estádio...
LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 15:09

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 15:09

Crédito: Gilvan de Souza/LANCE!Press
Adriano Imperador, de 39 anos, passará a ter os seus pés eternizados na Calçada da Fama do Maracanã. A diretoria da Suderj (Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro) escolheu o ex-atacante da Seleção Brasileira e ídolo do Flamengo como o próximo homenageado no estádio. - O Imperador é um dos ex atletas mais queridos do país por sua trajetória não só pelo Flamengo mas por tudo que ele representou na seleção brasileira, no futebol italiano, e, dessa forma, a gente entende que os pés dele tem que fazer parte como outros grandes atletas já fizeram na Calçada da Fama do Maracanã - disse Adriano Santos, presidente da Suderj, ao site "ge".
O planejamento inicial é que Adriano deixe as suas pegadas e se junte a lendas como Pelé, Garrincha, Roberto Dinamite, Zagallo, Ademir Menezes, Vavá, Rivellino, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Romário e Zico quando o público puder ir aos jogos no Maracanã novamente, em evento ainda a ser oficializado.
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Pelo Flamengo, Adriano marcou 27 gols no Maracanã e foi protagonista do Rubro-Negro na conquista do Brasileirão de 2009. Agora, o Imperador será o 123º atleta a ter a sua marca perpetuada na Calçada da Fama do Maraca.

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