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Identificado com o Coritiba, Nathan Ribeiro supera problemas e recorda acesso à Série A

Zagueiro lidou com uma com uma pericardite na temporada passada após se recuperar de lesão
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LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 15:12

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 15:12

Os últimos tempos foram marcados por verdadeiras batalhas para o zagueiro Nathan Ribeiro, nome que viveu as diferentes facetas proporcionadas pelo futebol enquanto foi jogador do Coritiba. No ano passado, o defensor precisou lidar com uma pericardite, processo inflamatório na membrana do coração. Como se não bastasse, ainda precisou se recuperar de uma fratura na fíbula, que o afastou por vários meses dos gramados.placeholder>Baixe e acompanhe o aplicativo de resultados do LANCE!Com tantos problemas, o zagueiro teve que se reinventar e retirar pontos positivos das dificuldades que precisou superar enquanto esteve defendendo a camisa do clube paranaense.
- Foram dois problemas sérios em momentos diferentes e que afetaram o meu psicológico. A fratura foi o pior deles pois, após a lesão, tive muita dificuldade em retornar porque tinha muitas dores e mudei muito minha forma de jogar. Em 2019, quando subimos, o nosso ano de 2020 era muito promissor, aí na primeira semana eu já me lesionei, porém, com isso, acredito estar mais forte sim para enfrentar os problemas da vida - explicou.
Mesmo com tantas adversidades, Nathan também teve bons momentos com a camisa do Coxa. Entre eles, está o acesso na última edição da Série B do Campeonato Brasileiro, competição que disputou quatro partidas pelo clube que admira.
- Significou muito pra mim (subir para a Série A do Campeonato Brasileiro), pois foi o segundo acesso que tive com o Coritiba. Mais feliz ainda por me identificar muito com o clube. Minha família toda é coxa-branca, então é muito bom ver o time de volta ao seu lugar - afirmou.
Crédito: Jogadorfez24partidasemsuapassagempeloCoxa(Divulgação/Coritiba

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