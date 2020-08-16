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Identidade, mobilidade dos meias e João Lucas: as heranças da 'estreia' a serem exploradas pelo Flamengo

A acumular confiança ao emular o padrão tático de Jorge Jesus, o Rubro-Negro somou os primeiros pontos pelo Campeonato Brasileiro; próximo teste será contra o Grêmio...
LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2020 às 06:00

Publicado em 16 de Agosto de 2020 às 06:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Em um grupo de WhatsApp com rubro-negros mais eufóricos (e aliviados) com os primeiros pontos do Flamengo, a seguinte mensagem gerou debates: "O time estreou no Brasileiro". Faz sentido. Pela ausência de identidade nas duas rodadas iniciais, a equipe de Domènec Torrent não tinha mostrado a que veio, distante do potencial antes explorado com afinco. E a vitória sobre o Coritiba, no último sábado, fora de casa, culmina em heranças a serem exploradas.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
A primeira foi a postura inicial da equipe. Postado em um 4-4-2 (para marcar e atacar), o Fla de Dome emulou o de Jorge Jesus (como foi no primeiro tempo contra o Atlético-MG, pela primeira rodada) e reencontrou a identidade que o fez doutrinador no cenário continental. As peças se achavam com naturalidade e não permitiam que o Coxa anulasse as chances criadas. Houve controle.
O gol da vitória foi marcado por Arrascaeta. Barrado diante do Atlético-GO, o uruguaio foi o melhor em campo na última noite e demonstrou ao catalão que, quando possui liberdade para flutuar por trás dos atacantes, o que voltou a ocorrer, tende a produzir em profusão. E chega inteiro na área para fazer gol.
Arrascaeta e Everton Ribeiro foram peças-chaves para o domínio do Fla em boa parte da peleja. Um ponto que deve ser mantido por Dome, ao menos enquanto não houver tempo hábil para alterar a estratégia bruscamente.
- Precisamos de tempo para nos conhecer e treinar conceitos respeitando a qualidade dos jogadores. O mais importante são os jogadores, não os técnicos - sublinhou Torrent, em entrevista coletiva.
O próximo teste já será nesta quarta-feira. Até lá, pode ser que o Flamengo feche a contratação de Mauricio Isla, encaminhado. Mas o fato é que João Lucas, no primeiro jogo sem Rafinha, suportou toda a pressão e deu conta do recado contra o Coritiba. E mais: o jovem foi destaque no apoio, com números de impressionar em todas as fases do jogo (veja abaixo). Passou confiança. Tais heranças da "estreia" tendem a ser exploradas por Dome. Ainda há aspectos deficientes, como o ritmo de jogo e má conclusão das jogadas (destacados, inclusive, por Arrascaeta), mas o cenário clareia e se mostra animador para a sequência.
A ver a evolução (ou não) contra o sempre encardido Grêmio, às 19h15 deste dia 19, no Maracanã e pela quarta rodada do Brasileirão.

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