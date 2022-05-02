Ida das oitavas da Copa do Brasil Sub-17 e duelo contra a Portuguesa; confira a agenda da base do Vasco

A base do Vasco se prepara para mais uma semana recheada de compromissos importantes. Os Meninos da Colina terão pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário. Na sexta, será a vez do Sub-20 defender a liderança da Taça Guanabara contra a Portuguesa, no Nivaldo Pereira.As equipes Sub-15 e Sub-17 medirão força com o Madureira, ambos pela Copa Rio de cada categoria. No domingo, Sub-13 e Sub-14 entram em campo pelo Campeonato Metropolitano em Xerém, no clássico contra o Fluminense.