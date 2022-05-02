Ida das oitavas da Copa do Brasil Sub-17 e duelo contra a Portuguesa; confira a agenda da base do Vasco

A base do Vasco se prepara para mais uma semana recheada de compromissos importantes. Os Meninos da Colina terão pela frente o primeiro confronto das oitavas de finais da Copa do Brasil Sub-17, em São Januário. Na sexta, será a vez do Sub-20 defender a liderança da Taça Guanabara contra a Portuguesa, no Nivaldo Pereira.As equipes Sub-15 e Sub-17 medirão força com o Madureira, ambos pela Copa Rio de cada categoria. No domingo, Sub-13 e Sub-14 entram em campo pelo Campeonato Metropolitano em Xerém, no clássico contra o Fluminense.
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Além disso, as categorias de base do futsal cruz-maltino também entrarão em quadra nesta semana. O sub-13 terá pela frente o clássico contra o Botafogo, com local e horário a confirmar.
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QUINTA-FEIRA (5/5)
Copa do Brasil Sub-17 – Oitavas de Final – IdaVasco x Internacional15h30Estádio São Januário
SEXTA-FEIRA (6/5)
Taça Guanabara Sub-20 – 7ª RodadaVasco x Portuguesa10hEstádio Nivaldo Pereira
SÁBADO (7/5)
Copa Rio Sub-17 – 7ª RodadaMadureira x Vasco11hConselheiro Galvão
Copa Rio Sub-15 – 7ª RodadaMadureira x Vasco9hConselheiro Galvão
Carioca de Futsal Sub-13 – 5ª RodadaBotafogo x VascoLocal e horário a confirmar
Carioca de Futsal Sub-12 – 5ª RodadaHelênico x VascoLocal e horário a confirmar
Campeonato Metropolitano Sub-12 – 6ª RodadaTrops FC x VascoLocal e horário a confirmar
Campeonato Metropolitano Sub-11 – 6ª RodadaTrops FC x VascoLocal e horário a confirmar
DOMINGO (8/5)
Campeonato Metropolitano Sub-14 – 7ª RodadaFluminense x Vasco10h40CTVL Xerém
Campeonato Metropolitano Sub-13 – 7ª RodadaFluminense x Vasco9hCTVL Xerém
Carioca de Futsal Sub-12 – 5ª RodadaBotafogo x VascoLocal e horário a confirmar