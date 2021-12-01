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futebol

Ibrahimovic aconselha Mbappé sobre decisão na janela de transferências

Atacante do Paris Saint-Germain tem a opção de permanecer na França ou vestir a camisa do Real Madrid. Contrato do camisa sete se encerra ao fim da atual temporada...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 08:34

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 08:34

Ibrahimovic, centroavante do Milan e um dos grandes personagens do futebol, aconselhou Mbappé sobre o futuro. Em entrevista ao "Corriere dello Sport", o sueco afirmou que a ida para o Real Madrid poderia ser melhor do que a permanência no Paris Saint-Germain.- Eu o aconselho a ir para o Real Madrid. Ele precisa de um ambiente mais estruturado, como é o merengue.
> Veja a tabela da Champions League
O atacante também comentou sobre Messi e Cristiano Ronaldo e contestou o prêmio de Bola de Ouro. Entretanto, o artilheiro não esqueceu de citar o seu ídolo como o maior jogador de todos os tempos.
- Eu falo o Messi (sobre ser melhor que Cristiano Ronaldo), pos jogamos juntos. Tínhamos uma relação profissional, Mas Lewandowski merecia a Bola de Ouro este ano. O melhor da história? Ronaldo Nazário. Desde pequeno o imitava.
Ibrahimovic entra em campo nesta quarta-feira para encarar o Genoa, fora de casa, pelo Campeonato Italiano. Com o Milan, o veterano está na briga por mais um título do Campeonato Italiano apesar de ter tido tropeços chaves nas três últimas rodadas do Calcio.
Crédito: Mbappéseguecomofuturoindefinido(FOTO:TwitterdoPSG

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