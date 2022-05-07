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futebol

Hulk revela sondagem do Santos antes de acordo com Atlético-MG

Jogador revelou também ter sido procurado por Flamengo, São Paulo e Palmeiras antes de acertar seu contrato com o time de Belo Horizonte...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 14:40
O atacante Hulk, do Atlético-MG, revelou em seu livro “Incrível – 2021 no Galo, um ano memorável”, que o Santos procurou o jogador antes do acordo com o Atlético-MG, em janeiro de 2019.À época, o departamento de futebol do Santos era liderado por Felipe Ximenes e Jorge Andrade, hoje no Sport. O Peixe recuou após ter conhecimento dos valores envolvidos na negociação.“Aluguei uma casa para passar as festas em Mamucabinhas, litoral de Pernambuco, e levei 60 pessoas da família. Ficamos uns 15 dias entre Natal e Réveillon, todo mundo se divertindo bastante, e toda hora vinha uma ligação da minha empresária. O São Paulo fez contato, o Flamengo também, o Santos, mas o Atlético e o Palmeiras foram os mais profundos desde o início“, revelou Hulk.
No clube Mineiro, o atacante de 35 vem empilhando taças. Venceu dois Campeonatos Mineiros, Brasileirão de 2021, Copa do Brasil de 2021 e a Super Copa do Brasil. Ele foi eleito o Craque do torneio nacional na temporada passada.
Crédito: Hulk,queviveexcelentefasenoAtléticoMineiro,estevenamiradoSantos(Foto:PedroSouza/Atlético-MG

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