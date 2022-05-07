Hulk revela sondagem do Santos antes de acordo com Atlético-MG

O atacante Hulk, do Atlético-MG, revelou em seu livro “Incrível – 2021 no Galo, um ano memorável”, que o Santos procurou o jogador antes do acordo com o Atlético-MG, em janeiro de 2019.À época, o departamento de futebol do Santos era liderado por Felipe Ximenes e Jorge Andrade, hoje no Sport. O Peixe recuou após ter conhecimento dos valores envolvidos na negociação.“Aluguei uma casa para passar as festas em Mamucabinhas, litoral de Pernambuco, e levei 60 pessoas da família. Ficamos uns 15 dias entre Natal e Réveillon, todo mundo se divertindo bastante, e toda hora vinha uma ligação da minha empresária. O São Paulo fez contato, o Flamengo também, o Santos, mas o Atlético e o Palmeiras foram os mais profundos desde o início“, revelou Hulk.