Hulk não curtiu: Gabigol aumenta coleção de polêmicas desde que chegou ao Flamengo

Principal artilheiro do Flamengo em 2022 e nas últimas três temporadas, Gabriel Barbosa também coleciona polêmicas desde que se tornou jogador do clube, em janeiro de 2019. A mais recente foi envolvendo o atacante Hulk, do Atlético-MG, que respondeu um tweet feito pelo camisa 9 rubro-negro. A resposta de Gabi veio na sequência, aumentando a série de episódios do atleta.ALEF MANGA​A treta com Hulk não foi a primeira de Gabigol com outro jogador brasileiro. Em abril de 2021, o atacante do Flamengo discutiu em campo com Alef Manga, em partida do Carioca. Após o jogo, o atleta do Volta Redonda deu sua versão do episódio, afirmando que "faltou um pouco de humildade" ao camisa 9 do Fla.

'DR' COM A NAÇÃO

Já no Estadual de 2022, Gabigol ouviu vaias e xingamentos da torcida do Flamengo no Estádio Nilton Santos, fez alguns gestos em resposta e, na entrevista após o empate em 2 a 2, no qual marcou o segundo gol do time, Gabi classificou a "DR" com os torcedores como algo natural. Relembre aqui!

THIAGO GALHARDO

Após a conquista do Brasileirão, em fevereiro de 2020, Gabigol provocou o atacante Thiago Galhardo, que então defendia o vice-campeão Internacional, durante uma transmissão de vídeo direto do Morumbi, local da partida final daquele campeonato. O camisa 9 chegou a chamar o adversário de 'moleque".DETIDO EM CASSINO ILEGAL

Em março de 2021, Gabigol esteve envolvido em situação mais grave, ao ser detido pela polícia em uma operação que fechou um cassino ilegal em São Paulo. Em entrevista ao "Fantástico", o atacante do Flamengo afirmou que foi ao local apenas para jantar com amigos. Relembre o caso aqui!

NÃO REAPRESENTAÇÃO APÓS SELEÇÃO

Em junho de 2021, Flamengo e CBF tiveram divergências a respeito da gravidade da lesão de Gabigol, que acabou não se reapresentando ao clube para partida válida pela Copa do Brasil, contra o Coritiba, na capital paranaense.

Por conta do episódio, a diretoria do Flamengo acabou punindo o jogador com uma partida de suspensão. Assim, Gabriel Barbosa ainda desfalcou o Flamengo contra a Chapecoense, no primeiro compromisso do time após a Copa América.PROVOCAÇÃO AOS RIVAIS

Com 16 gols em clássicos pelo Flamengo (oito contra o Fluminense, quatro contra o Botafogo e quatro contra o Vasco), Gabigol costumar provocar os tradicionais rivais do Rio de Janeiro após as vitórias contra esses adversários e nas comemorações dos títulos conquistados. "Segue tudo normal no RJ" é uma das frases que o atacante rubro-negro gosta de utilizar nessa situação. Veja!"PALMEIRAS NÃO TEM MUNDIAL"

As provocações de Gabi não se limitam apenas aos rivais do Rio de Janeiro. O Palmeiras também já foi alvo do camisa 9, que puxou o canto de "Palmeiras não tem Mundial" na festa de comemoração do elenco do título da Copa Libertadores de 2019. Veja aqui!