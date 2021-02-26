Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Hugo vive noite de pesadelo, mas faz história por ser o goleiro mais jovem a vencer o Brasileiro pelo Flamengo
futebol

Hugo vive noite de pesadelo, mas faz história por ser o goleiro mais jovem a vencer o Brasileiro pelo Flamengo

Jogo foi intenso para o camisa 45 do Rubro-Negro, que passa a ser eternizado na história por recorde como titular. Neneca, que falhou na derrota para o São Paulo, chorou no fim...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 00:07
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo repetiu 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 e 2019 e se consagrou campeão brasileiro na edição de 2020. O octacampeonato foi assegurado somente após a última rodada findar, nesta quinta-feira, e com um drama cinematográfico. O Rubro-Negro perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi, mas levou a taça pois o Internacional não venceu, apesar da pressão até o último segundo. E Hugo Souza, agora um recordista no clube, viveu uma noite de pesadelo e chorou no final... Mas foram lágrimas de satisfação. Hugo Souza atuou no último jogo do Flamengo no Brasileirão, o seu 23º na competição. Com isso, Neneca (como é conhecido nos corredores do Ninho do Urubu) se tornou o goleiro mais jovem a ganhar o Brasileiro como titular do Rubro-Negro.
Cria da base, Hugo tem 22 anos e superou Raul (que tinha 36 anos no primeiro título, em 1980), Zé Carlos (25 anos em 1987), Gilmar (33 anos em 1992), Bruno (25 anos em 2009) e Diego Alves (34 anos em 2019).
FALHAS E LÁGRIMAS APÓS O APITO FINAL
Hugo Souza falhou nos dois gols do São Paulo, clube que já trazia um trauma por conta da famigerada bola perdida na estreia de Rogério Ceni, pela Copa do Brasil. Nesta noite, o camisa 45 levou gol de falta em seu canto, ao montar a barreira equivocadamente. Depois, errou na saída de bola, que terminou a jogada na rede do arqueiro. O pesadelo não parecia ter fim.
E Hugo não segurou o choro quando o Fla ficou com o título, ao fim da derradeira rodada. Ele foi abraçado por companheiros e ouviu um discurso em particular de Rogério Ceni. O goleiro chegou a pedir desculpas à torcida rubro-negra, mas ressaltou o orgulho que sente da equipe.
Com 23 jogos, Hugo Souza também foi, neste Brasileiro que se encerrou, o goleiro com mais participações dentre todos do elenco. Em seguida vêm Diego Alves, o titular da posição mas assolado por lesões ao longo da temporada, com dez jogos, Cesár, com cinco (e a caminho do Atlético-GO, por empréstimo) e Gabriel Batista, que atuou em três partidas.
A reviravolta da jornada de Hugo Souza pelo Flamengo é digna de filme. Em setembro de 2020, por exemplo, um dos empresários de Hugo (André Bahia) chegou a dizer que o Fla não tinha projeto para o então quarto goleiro do elenco profissional.
Neneca não era lembrado pelas comissões técnicas, mesmo que a sua passagem pela base tenha sido de brilho, com títulos (como Brasileiro Sub-20 e Copinha) e até convocação para a Seleção Brasileira principal, em 2018.
Agora, depois de uma noite tão intensa, o nome de Hugo Souza está eternizado na história.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Seminário na Ufes vai debater proteção às mulheres; saiba como participar
Do isopor ao papel alumínio: veja o que não pode ir ao micro-ondas
Imagem de destaque
3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados