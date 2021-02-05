Hugo Souza após vitória do Flamengo sobre o Vasco: 'Importante para seguirmos atrás do sonho do bi'

Titular do Flamengo no clássico com o Vasco, vencido por 2 a 0 nesta quinta, o goleiro Hugo Souza fez uma boa apresentação no Maracanã, garantindo o resultado com boas defesas e intervenções na bola áerea. Ao final do jogo, o camisa 45 celebrou a atuação e o placar, que encurtou a distância para o líder Internacional, que agora soma dois pontos a mais que o Rubro-Negro.
- Vitória mais que importante para seguir na busca do sonho que é o título, o bicampeonato. Estamos lutando por isso e vamos lutar até o final. Entramos em campo sabendo da responsabilidade e agora só depende da gente. É continuar assim agora, fazendo o nosso melhor. Feliz por ajudar a equipe mais uma vez. Goleiro precisa ser decisivo na hora que o time precisa - afirmou.O Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, no Ninho do Urubu, iniciando a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, no próximo domingo. O técnico Rogério Ceni não terá o meia Diego, suspenso.