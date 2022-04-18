Hugo faz outra atuação segura e Paulo Sousa reforça confiança no jovem goleiro do Flamengo

Um dos personagens da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, por 3 a 1 neste domingo, foi Hugo Souza. O jovem de 23 anos fez mais uma atuação segura na temporada, mas sua condição de titular ainda é questionada por parte da torcida.. Para o técnico Paulo Sousa, o goleiro formado no Ninho do Urubu está em plena evolução e conta com a confiança da comissão técnica. Veja acima!> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro