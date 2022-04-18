Hugo faz outra atuação segura e Paulo Sousa reforça confiança no jovem goleiro do Flamengo

Um dos personagens da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, por 3 a 1 neste domingo, foi Hugo Souza. O jovem de 23 anos fez mais uma atuação segura na temporada, mas sua condição de titular ainda é questionada por parte da torcida.. Para o técnico Paulo Sousa, o goleiro formado no Ninho do Urubu está em plena evolução e conta com a confiança da comissão técnica. Veja acima!> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
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- No futebol nada é fixo, há muitas variáveis para eu tomar as decisões. O Santos chegou ao processo passados quase três meses, onde há um crescimento do Hugo que nos dá confiança. Falamos com eles, sabemos perfeitamente nossas decisões, mas temos que contar com todos no elenco e precisam estar preparados para nos ajudar a ganhar - afirmou Paulo Sousa.