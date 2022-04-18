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Hugo faz outra atuação segura e Paulo Sousa reforça confiança no jovem goleiro do Flamengo

Treinador português considera que arqueiro rubro-negro passa segurança ao time e continua crescendo profissionalmente...
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Publicado em 

18 abr 2022 às 08:00

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:00

Um dos personagens da vitória do Flamengo sobre o São Paulo, por 3 a 1 neste domingo, foi Hugo Souza. O jovem de 23 anos fez mais uma atuação segura na temporada, mas sua condição de titular ainda é questionada por parte da torcida.. Para o técnico Paulo Sousa, o goleiro formado no Ninho do Urubu está em plena evolução e conta com a confiança da comissão técnica. Veja acima!> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
> Emocionado por lembrar do avô, João Gomes vibra com vitória do Flamengo
> Paulo Sousa indica que Pablo está próximo da estreia
- No futebol nada é fixo, há muitas variáveis para eu tomar as decisões. O Santos chegou ao processo passados quase três meses, onde há um crescimento do Hugo que nos dá confiança. Falamos com eles, sabemos perfeitamente nossas decisões, mas temos que contar com todos no elenco e precisam estar preparados para nos ajudar a ganhar - afirmou Paulo Sousa.

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