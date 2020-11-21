Hudson testa positivo e Fluminense chega ao quinto caso de Covid-19

O Fluminense chegou ao quinto caso de Covid-19 em seu elenco. Neste sábado foi a vez do volante Hudson testar positivo e entrar em isolamento no Tricolor. Com isso, ele se junta Fernando Pacheco, Nino, Michel Araújo e Egídio, que estão também estão afastados neste momento. Assim, o Flu terá oito desfalques para a partida com o Internacional, neste domingo.