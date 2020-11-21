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Hudson testa positivo e Fluminense chega ao quinto caso de Covid-19

Volante entra em isolamento e se junta a Fernando Pacheco, Nino, Michel Araújo e Egídio como os casos positivos no Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2020 às 16:42

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 16:42

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense chegou ao quinto caso de Covid-19 em seu elenco. Neste sábado foi a vez do volante Hudson testar positivo e entrar em isolamento no Tricolor. Com isso, ele se junta Fernando Pacheco, Nino, Michel Araújo e Egídio, que estão também estão afastados neste momento. Assim, o Flu terá oito desfalques para a partida com o Internacional, neste domingo.
Vale lembrar que o meio-campista Yago Felipe também havia testado positivo, mas já cumpriu os 10 dias de isolamento e voltou aos treinos na quarta-feira. Além dos jogadores infectados, Fred e Igor Julião ficam fora por entorse no tornozelo direito e desconforto muscular, respectivamente.
O Fluminense entra em campo neste domingo, às 18h15, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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