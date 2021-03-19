Hora de Bruno Viana: Flamengo volta a ter estreia de reforço após sete meses

Recuperado de uma fratura em um dedo da mão direita, Bruno Viana está apto para fazer a sua estreia pelo Flamengo, o que deve ocorrer nesta sexta-feira, em duelo diante do Resende, às 21h, no Maracanã e pela 4ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca.
+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” superam os R$ 600 milhões no FlamengoO zagueiro, emprestado pelo Braga, de Portugal, deve iniciar o embate como titular, ao lado de Léo Pereira, uma vez que, embora ainda seja comandado por Maurício Souza, o Flamengo contará com alguns reforços caseiros - Renê, Vitinho e Pedro também devem ser titulares nesta sexta.
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Assim, o Flamengo deve promover uma estreia de reforço após sete meses. O último foi com Isla, em agosto de 2020 - o chileno atuou contra o Santos, pelo turno do Brasileiro. Cabe destacar que Bruno Viana é, até agora, a única contratação do Rubro-Negro para a temporada 2021.
Bruno Viana está em atividade no Ninho do Urubu desde meados de fevereiro, quando ainda não podia estrear. Agora, regularizado e treinando sem limitações desde a última segunda-feira, será relacionado pela primeira vez.
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A última partida de Bruno Viana foi em um duelo contra o Gil Vicente, em 26 de janeiro, pelo Campeonato Português. O defensor de 26 anos está emprestado pelo Braga até dezembro deste ano, com opção de compra.