Honda jogará primeiro clássico pelo Botafogo; confira desempenho do japonês em jogos regionais

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Keisuke Honda terá contato com um clássico pela primeira vez desde que chegou ao Rio de Janeiro. O japonês, no quarto compromisso pelo Botafogo, terá pela frente um clássico: o Alvinegro mede forças com o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

Clássicos, contudo, não são novidade na carreira de Honda. Aos 34 anos e com passagem em sete países diferentes durante a carreira, o meio-campista jogou 30 partidas marcadas por uma rivalidade regional desde que se profissionalizou. O LANCE! destrincha o desempenho do jogador nestes duelos.

O meio-campista não tem uma relação tão positiva com clássicos. O desempenho geral de Honda nas partidas regionais tem mais resultados negativos do que positivos. Ao todo, são 9 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, totalizando 38,8% de aproveitamento.