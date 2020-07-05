Honda jogará primeiro clássico pelo Botafogo; confira desempenho do japonês em jogos regionais

Keisuke Honda terá contato com um clássico pela primeira vez desde que chegou ao Rio de Janeiro. O japonês, no quarto compromisso pelo Botafogo, terá pela frente um clássico: o Alvinegro mede forças com o Fluminense, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.
Clássicos, contudo, não são novidade na carreira de Honda. Aos 34 anos e com passagem em sete países diferentes durante a carreira, o meio-campista jogou 30 partidas marcadas por uma rivalidade regional desde que se profissionalizou. O LANCE! destrincha o desempenho do jogador nestes duelos.
O meio-campista não tem uma relação tão positiva com clássicos. O desempenho geral de Honda nas partidas regionais tem mais resultados negativos do que positivos. Ao todo, são 9 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, totalizando 38,8% de aproveitamento.
No Japão, o Nagoya Grampus, clube que foi revelado, faz o Tokai Derby com o Shimizu S-Pulse e o Júbilo Iwata. Contra o primeiro, Honda não guarda boas memórias: um empate e três derrotas. Diante do segundo, o panorama mostra evolução: uma vitória, um empate e um revés - com o meio-campista marcando três vezes diante do rival.