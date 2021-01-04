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Honda chega a Portugal para assinar contrato com o Portimonense

Jogador de 34 anos chega como reforço para tentar livrar o time, que atualmente é o lanterna do Português, do rebaixamento. Hernán Barcos também será reforço...

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 18:26

LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2021 às 18:26
Crédito: Vítor Silva / Botafogo
O meio-campista Keisuke Honda, que deixou o Botafogo recentemente, está perto de ser anunciado pelo Portimonense, de Portugal. Segundo informações da imprensa lusitana, o japonês desembarcou nesta segunda-feira na cidade de Portimão, na região do Algarve, para ser anunciado como novo reforço.
+ Veja a tabela do Campeonato PortuguêsDe acordo com o jornal "A Bola", Honda realizou um teste de Covid-19 logo que chegou a Portugal, mas os exames médicos no Portimonense só serão feitos nesta terça-feira. O jogador de 34 anos assinará contrato por seis meses, até o fim da temporada europeia, com opção de renovação por mais um ano.
+ Veja os técnicos que assumiram o comando de clubes que defenderam no futebol europeu
Quem também está na cidade de Portimão para assinar com o clube português é o atacante argentino Hernán Barcos, que passou por Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro. O jogador de 36 anos, assim como Honda, passará por exames médicos nesta terça antes de ser anunciado oficialmente.

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