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futebol

Holan vê melhores 45 minutos do Santos sob o seu comando

Técnico argentino elogiou bastante a atuação do Peixe no primeiro tempo contra o San Lorenzo, mas deixou claro que a classificação ainda não está garantida...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 01:07

LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2021 às 01:07
Crédito: Natacha Pisarenko / AFP / POOL
O técnico Ariel Holan acredita que o primeiro tempo do Santos na vitória por 3 a 1 diante do San Lorenzo nesta terça-feira, na Argentina, pela terceira fase da Copa Libertadores, foram os melhores do Peixe sob seu comando. O treinador tem pouco mais de um mês de clube, com cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota.
- Foram sim (os melhores 45 minutos), mas começamos agora. Acredito que pela dificuldade do San Lorenzo, foi um dos melhores momentos que jogamos durante meu comando - afirmou Ariel Holan, em entrevista coletiva.Com a vitória, o Santos ficou muito perto de garantir a classificação para a fase de grupos da competição. A equipe pode até perder o jogo de volta, dia 13, em Brasília, por um gol de diferença. Mas o técnico adota o discurso de cautela, assim como o atacante Lucas Braga.
- Creio que a equipe jogou uma boa partida, mas o San Lorenzo é um grande time, tem jogadores excelentes, um time complicado como mandante. Valorizo muito essa vitória, mas ainda temos um jogo. Esperamos que a gente repita em Brasília o bom jogo que fizemos aqui - afirmou o técnico.

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