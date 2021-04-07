Holan vê melhores 45 minutos do Santos sob o seu comando

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O técnico Ariel Holan acredita que o primeiro tempo do Santos na vitória por 3 a 1 diante do San Lorenzo nesta terça-feira, na Argentina, pela terceira fase da Copa Libertadores, foram os melhores do Peixe sob seu comando. O treinador tem pouco mais de um mês de clube, com cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota.

- Foram sim (os melhores 45 minutos), mas começamos agora. Acredito que pela dificuldade do San Lorenzo, foi um dos melhores momentos que jogamos durante meu comando - afirmou Ariel Holan, em entrevista coletiva.Com a vitória, o Santos ficou muito perto de garantir a classificação para a fase de grupos da competição. A equipe pode até perder o jogo de volta, dia 13, em Brasília, por um gol de diferença. Mas o técnico adota o discurso de cautela, assim como o atacante Lucas Braga.