Holan pensa em poupar titulares do Santos contra o Ituano

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O Santos se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou sua preparação para o duelo do próximo sábado, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Na atividade, o treinador Ariel Holan indicou a possibilidade de utilizar um time reserva na partida, poupando os titulares para a decisão na Libertadores, contra o Deportivo Lara.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogo pode marcar o retorno de duas peças importantes do time. Kaio Jorge, recuperado de lesão, e Pará, que retornou de Covid, não devem começar como titulares, mas podem ganhar minutos para recuperaram o ritmo de jogo.

Por outro lado, Marinho ainda segue como baixa no time e é dúvida até para a partida na Venezuela. O atacante se reapresentou na sexta e começou a trabalhar a parte física no sábado, mas desde que retornou ao CT Rei Pelé, apresenta dores no corpo e algumas limitações físicas. Além disso, o atacante vem sofrendo com um entorse no joelho esquerdo desde a final da Libertadores.Holan deve definir o Santos somente nesta sexta-feira, mas um possível Santos deve ter: John; Sandro, Sabino, Alex e Wagner Leonardo; Guilherme Nunes, Ivonei e Gabriel Pirani; Allanzinho, Jean Mota e Renyer.