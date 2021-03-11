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futebol

Holan pensa em poupar titulares do Santos contra o Ituano

Técnico pretende poupar os titulares para o jogo de volta contra o Deportivo Lara, terça-feira, na Venezuela, pela segunda fase da Copa Libertadores...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 18:33

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 18:33
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou sua preparação para o duelo do próximo sábado, contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista. Na atividade, o treinador Ariel Holan indicou a possibilidade de utilizar um time reserva na partida, poupando os titulares para a decisão na Libertadores, contra o Deportivo Lara.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO jogo pode marcar o retorno de duas peças importantes do time. Kaio Jorge, recuperado de lesão, e Pará, que retornou de Covid, não devem começar como titulares, mas podem ganhar minutos para recuperaram o ritmo de jogo.
Por outro lado, Marinho ainda segue como baixa no time e é dúvida até para a partida na Venezuela. O atacante se reapresentou na sexta e começou a trabalhar a parte física no sábado, mas desde que retornou ao CT Rei Pelé, apresenta dores no corpo e algumas limitações físicas. Além disso, o atacante vem sofrendo com um entorse no joelho esquerdo desde a final da Libertadores.Holan deve definir o Santos somente nesta sexta-feira, mas um possível Santos deve ter: John; Sandro, Sabino, Alex e Wagner Leonardo; Guilherme Nunes, Ivonei e Gabriel Pirani; Allanzinho, Jean Mota e Renyer.
Santos e Ituano se enfrentam neste sábado, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 4ª rodada do Campeonato Paulista e o Peixe ainda busca sua primeira vitória na competição.

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