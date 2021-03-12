Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Holan pede e 'dispensáveis' treinam com elenco do Santos

Cléber Reis, Rodrigão, Felippe Cardoso, Lucas Venuto e Alexandre Tam treinaram com o grupo principal nesta sexta e serão avaliados pelo novo técnico do Peixe...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 20:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 20:15
Crédito: Ivan Storti
O técnico Ariel Holan pediu e os jogadores que voltaram ao Santos após empréstimos treinaram com o grupo principal na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé, em Santos: o zagueiro Cléber Reis e os atacantes Rodrigão, Felippe Cardoso, Lucas Venuto e Alexandre Tam.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO treinador pretende observar melhor os jogadores, já que o clube ainda não pode contratar e, devido à incerteza sobre o futebol com o crescimento da pandemia do coronavírus, tem encontrado dificuldade para negociar os atletas (por empréstimo ou em definitivo).
Marcado pelo imbróglio com o Hamburgo (Alemanha), o zagueiro Cléber Reis foi contrato pelo Santos em 2017 pelo ex-presidente Modesto Roma. O defensor voltou de empréstimo da Ponte Preta, onde atuou em apenas cinco partidas em 2020. Ele também teve passagens pelo Oeste, Coritiba e Paraná. Cléber possui contrato com o clube até dia 30 de janeiro de 2022.Pedido de reforço do ex-técnico Jorge Sampaoli, o atacante Lucas Venuto chegou ao Peixe, sem custos, em agosto de 2019. Do Vancouver Whitecaps (Canadá), o atacante não conseguiu arrancar uma sequência, participou apenas de cinco jogos e não teve 90 minutos no Alvinegro. Foi emprestado ao Sport, mas só atuou em oito partidas e está de volta na Baixada Santista. O vínculo do atacante se estende até dia 31 de dezembro de 2022.
Lucas Venuto voltou do empréstimo o Sport (Crédito: Ivan Storti/SantosFC)
Indicado por Cuca em 2018, o atacante Felippe Cardoso atuou em onze jogos e marcou um gol pelo Santos naquele ano. Em 2019 foi emprestado ao Ceará, onde marcou dois gols em dezoito partidas. Voltou a ser emprestado e no Fluminense, teve uma sequência maior de 27 jogos e três gols marcados, mas perdeu espaço na equipe carioca. De volta ao Peixe, ele tem contrato até 30 de setembro de 2023.
Há mais tempo no clube, o atacante Rodrigão chegou ao Alvinegro em 2016, mas nunca se firmou na equipe. Desde então foi emprestado ao Bahia, Coritiba, Ceará e Avaí. Em 2020 atuou em 15 partidas, nove pelo Ceará e seis pelo Avaí. O contrato do centroavante encerra em 31 de maio de 2022.
Já Alexandre Tam foi formado nas categorias de base do clube e estava emprestado ao Confiança.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fiat Strada Ultra
Domínio das picapes e avanço da BYD marcam 1º trimestre automotivo no ES
Imagem de destaque
6 livros para crescer na carreira e nos negócios
Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados