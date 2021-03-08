Holan muda peças e Santos deve ter novidades contra o Deportivo Lara

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

O Santos realizou nesse segunda-feira seu único treino para a estreia na Libertadores, que já nesta terça-feira. Na atividade, o técnico Ariel Holan indicou mudanças e o time deve ter novidade no jogo contra o Deportivo Lara.

Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO setor que sofreu mais mudanças foi o defensivo. Ainda sem poder contar com Pará, Madson e Laércio, o treinador trabalhou com Vinícius Balieiro na lateral e Kaiky na zaga. A dupla entra nas vagas de Sandro e Luiz Felipe.

Outras duas mudanças na equipe estarão no gol, onde João Paulo ganha a vaga de John, e no comando de ataque, com a saída de Bruno Marques para entrada de Ângelo. O Peixe ainda não vai poder contar com o atacante Marinho, que trabalha a recuperação física.Ariel Holan deve escalar o Santos com: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Ângelo e Soteldo.