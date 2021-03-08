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futebol

Holan muda peças e Santos deve ter novidades contra o Deportivo Lara

Kaiky Fernandes na vaga de Luiz Felipe deve ser uma mudanças no time em relação ao clássico contra o São Paulo. Ângelo deve ganhar mais uma oportunidade no ataque...

Publicado em 08 de Março de 2021 às 19:28

LanceNet

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Publicado em 

08 mar 2021 às 19:28
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
O Santos realizou nesse segunda-feira seu único treino para a estreia na Libertadores, que já nesta terça-feira. Na atividade, o técnico Ariel Holan indicou mudanças e o time deve ter novidade no jogo contra o Deportivo Lara.
Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaO setor que sofreu mais mudanças foi o defensivo. Ainda sem poder contar com Pará, Madson e Laércio, o treinador trabalhou com Vinícius Balieiro na lateral e Kaiky na zaga. A dupla entra nas vagas de Sandro e Luiz Felipe.
Outras duas mudanças na equipe estarão no gol, onde João Paulo ganha a vaga de John, e no comando de ataque, com a saída de Bruno Marques para entrada de Ângelo. O Peixe ainda não vai poder contar com o atacante Marinho, que trabalha a recuperação física.Ariel Holan deve escalar o Santos com: João Paulo; Vinícius Balieiro, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Sandry e Jean Mota; Lucas Braga, Ângelo e Soteldo.
Santos e Deportivo Lara se enfrentam pela primeira partida da segunda fase da Libertadores nesta terça-feira, 19h15, na Vila Belmiro. O duelo de volta será em Caracas, no Venezuela, no dia 16.

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