Holan ignora reforços no Santos e receita trabalho: 'São regras do jogo'

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

Após a vitória por 2 a 1 diante do Ituano neste sábado, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o técnico Ariel Holan foi questionado sobre a necessidade de reforços para o Santos. O treinador admitiu que gostaria de contar com mais jogadores para enfrentar o calendário brasileiro, mas afirmou que não espera contratações ao menos no primeiro semestre.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- O presidente foi muito claro sobre a situação em que se encontra clube e sobre o esforço que está fazendo para que o Santos solidifique sua condição econômica e financeiro. Os treinadores sempre gostam de reforços, sempre gostam de ter alternativas, ainda mais em uma país como esse onde se joga tanto em um ano. Mas quando eu assumi o cargo o presidente foi claro e disse que o primeiro semestre seria muito duro e teríamos de fazer o máximo de esforço com os jogadores que temos - afirmou o técnico.

O Santos ainda está proibido de contratar pela dívida com o Huachipato pela contratação do atacante Soteldo. O clube espera resolver a situação nas próximas semanas. Enquanto isso, o técnico Ariel Holan busca alternativas caseiras. Além de apostar na base, ele deu oportunidade aos jogadores que voltaram de empréstimo no treino da última sexta-feira, casos de Cléber Reis, Rodrigão, Lucas Venuto e Felippe Cardoso.Apesar do cenário, o técnico está confiante em conquistar bons resultados no primeiro semestre.