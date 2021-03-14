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futebol

Holan ignora reforços no Santos e receita trabalho: 'São regras do jogo'

Treinador afirmou que sabia da condição financeira do clube e não conta com a chegada de  reforços ao menos até o final do primeiro semestre...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 11:00

LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2021 às 11:00
Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos
Após a vitória por 2 a 1 diante do Ituano neste sábado, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o técnico Ariel Holan foi questionado sobre a necessidade de reforços para o Santos. O treinador admitiu que gostaria de contar com mais jogadores para enfrentar o calendário brasileiro, mas afirmou que não espera contratações ao menos no primeiro semestre.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- O presidente foi muito claro sobre a situação em que se encontra clube e sobre o esforço que está fazendo para que o Santos solidifique sua condição econômica e financeiro. Os treinadores sempre gostam de reforços, sempre gostam de ter alternativas, ainda mais em uma país como esse onde se joga tanto em um ano. Mas quando eu assumi o cargo o presidente foi claro e disse que o primeiro semestre seria muito duro e teríamos de fazer o máximo de esforço com os jogadores que temos - afirmou o técnico.
O Santos ainda está proibido de contratar pela dívida com o Huachipato pela contratação do atacante Soteldo. O clube espera resolver a situação nas próximas semanas. Enquanto isso, o técnico Ariel Holan busca alternativas caseiras. Além de apostar na base, ele deu oportunidade aos jogadores que voltaram de empréstimo no treino da última sexta-feira, casos de Cléber Reis, Rodrigão, Lucas Venuto e Felippe Cardoso.Apesar do cenário, o técnico está confiante em conquistar bons resultados no primeiro semestre.
- Essas são as regras do jogo. Tenho muita confiança de que nesse semestre, com muito esforço, muito sacrifício, muito trabalho, vamos estar à altura do Santos - completou Holan.

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