Holan espera volta de lesionados e quer tempo para evolução do Santos

O técnico Ariel Holan foi crítico sobre a atuação do Santos no jogo contra o Deportivo Lara, nesta terça-feira, na Venezuela. Mesmo com a classificação garantida, o treinador sabe que a equipe precisa melhorar e espera contar com o retorno de lesionados e tempo de treinamento para fazer o time evoluir.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Temos equipe jovem, com muitos juvenis e faltando alguns dos mais experientes. Quando tudo isso passar, teremos equipe muito competitiva. Precisaremos de algumas semanas, trabalhamos há pouco tempo. Jogamos mais do que treinamos - analisou o técnico;
Durante a entrevista coletiva, o treinador citou três nomes que ainda não estão aptos a entrarem em campo e valorizou o sacrifício feito por Pará para jogar.- Que possamos recuperar os que ainda não jogaram para termos mais alternativas. São muitos jogos e ter alternativas é sempre bom. Madson, Marinho, Kaio Jorge. Pará fez esforço grande hoje - afirmou.
O Santos ainda não sabe quanto tempo terá para recuperar seus lesionados antes da próxima partida. Teria jogo no sábado, contra o Ponte Preta, mas o futebol está paralisado pelo Governo do Estado. A Federação Paulista busca alternativas para cumprir o calendário e pode até entrar na justiça.