Holan espera volta de lesionados e quer tempo para evolução do Santos

Crédito: Marinho ainda não atuou sob o comando do técnico Ariel Holan (Ivan Storti/Santos

O técnico Ariel Holan foi crítico sobre a atuação do Santos no jogo contra o Deportivo Lara, nesta terça-feira, na Venezuela. Mesmo com a classificação garantida, o treinador sabe que a equipe precisa melhorar e espera contar com o retorno de lesionados e tempo de treinamento para fazer o time evoluir.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- Temos equipe jovem, com muitos juvenis e faltando alguns dos mais experientes. Quando tudo isso passar, teremos equipe muito competitiva. Precisaremos de algumas semanas, trabalhamos há pouco tempo. Jogamos mais do que treinamos - analisou o técnico;

Durante a entrevista coletiva, o treinador citou três nomes que ainda não estão aptos a entrarem em campo e valorizou o sacrifício feito por Pará para jogar.- Que possamos recuperar os que ainda não jogaram para termos mais alternativas. São muitos jogos e ter alternativas é sempre bom. Madson, Marinho, Kaio Jorge. Pará fez esforço grande hoje - afirmou.