Holan diz que o Santos será ofensivo contra o San Lorenzo na Argentina

Crédito: Divulgação/ Twitter do Santos

Em sua apresentação oficial como técnico do Santos, em 1º de março, Ariel Holan mostrou em seu discurso conhecer o elenco do Peixe e a história do clube.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNa ocasião, ele falou sobre a tradição e sua admiração pelo Santos, que precisa ser protagonista nos campeonatos que disputar. Ele também comentou sobre o objetivo de praticar um futebol ofensivo.

Agora, com pouco mais de um mês de Brasil, após dirigir a equipe em jogos importantes, como clássico pelo Campeonato Paulista e decisão da Libertadores contra o Deportivo Lara, ele prepara o time para mais um importante confronto: mata-mata contra o San Lorenzo. Quem passar conseguirá a tão sonhada vaga na fase de grupos da competição continental.O primeiro duelo será na Argentina, na próxima semana, e se engana quem acredita que na cabeça do técnico está jogar fechado para decidir a vaga no Brasil. Em entrevista para as mídias oficiais do clube, Ariel Holan prometeu um Santos ofensivo já no primeiro jogo, na casa do rival.

- O Santos FC que ser ofensivo e buscar o gol independentemente do local onde vamos jogar. Trabalhamos bastante essa semana, e esperamos fazer um grande jogo em Buenos Aires e também na volta, aqui no Brasil. Os jogadores estão entendendo o estilo de jogo que queremos, que é de muita posse de bola e buscar, através dessa posse, a verticalidade para chegarmos ao gol. E na defesa queremos ser um time que exerça a pressão a cada momento, forçando o erro e a retomada da posse. Tudo isso está em fase de aprendizado. Eles entendem tudo que queremos, mas a eficácia vai crescendo conforme os dias de trabalho - disse o treinador.