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Holan conta com Luiz Felipe e saída do defensor do Santos fica mais longe

Zagueiro é a primeira opção para o lado direito da zaga do Peixe e deve seguir no clube...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 18:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 18:08
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O zagueiro Luiz Felipe tem recebido sondagens para deixar o Santos, mas as negociações não têm avançado. Entre os motivos, está o fato de o treinador Ariel Holan contar com o defensor para a temporada. O argentino não gostaria de perder o defensor neste momento.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNos treinamentos em Atibaia, a dupla de zaga titular do Santos tem sido formada por Kaiky e Luan Peres, mesmo jogadores que vinham jogando antes da paralisação do Campeonato Paulista. Luiz Felipe é visto pelo treinador como principal opção aos titulares, especialmente pela direita da defesa.
Após a saída de Lucas Veríssimo, o Peixe ficou apenas com Laércio e Luiz Felipe, além do garoto Kaiky como defensores pelo lado direito. Laércio tem proposta da Chapecoense e deve ser liberado nos próximos dias e o garoto Derick não acertou a sua renovação contratual. Proibido de contratar, o Santos não tem outros jogadores no elenco que atuam no setor.Além disso, Luiz Felipe tem se animado com as chances que deve receber a também com os treinamentos de Ariel Holan. Os jogadores têm feito elogios aos trabalhos realizados em Atibaia.
Luis Felipe já foi procurado por Chapecoense e Juventude, dois clubes da Série A. O Santos não descarta a possibilidade de negócio, mas a vontade do treinador e do jogador devem ser decisivas.

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