Holan conta com Luiz Felipe e saída do defensor do Santos fica mais longe

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O zagueiro Luiz Felipe tem recebido sondagens para deixar o Santos, mas as negociações não têm avançado. Entre os motivos, está o fato de o treinador Ariel Holan contar com o defensor para a temporada. O argentino não gostaria de perder o defensor neste momento.

> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaNos treinamentos em Atibaia, a dupla de zaga titular do Santos tem sido formada por Kaiky e Luan Peres, mesmo jogadores que vinham jogando antes da paralisação do Campeonato Paulista. Luiz Felipe é visto pelo treinador como principal opção aos titulares, especialmente pela direita da defesa.

Após a saída de Lucas Veríssimo, o Peixe ficou apenas com Laércio e Luiz Felipe, além do garoto Kaiky como defensores pelo lado direito. Laércio tem proposta da Chapecoense e deve ser liberado nos próximos dias e o garoto Derick não acertou a sua renovação contratual. Proibido de contratar, o Santos não tem outros jogadores no elenco que atuam no setor.Além disso, Luiz Felipe tem se animado com as chances que deve receber a também com os treinamentos de Ariel Holan. Os jogadores têm feito elogios aos trabalhos realizados em Atibaia.