Holan acredita em processo de trabalho para diminuir erros na saída de bola do Santos

O Santos venceu a Internacional de Limeira por 2 a 1, na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O Peixe abriu o placar, mas levou empate e teve que buscar o segundo gol. Na coletiva após o jogo, o técnico Ariel Holan foi questionado sobre o gol tomando após erro da saída de bola do Santos.- Às vezes, o time comete erros, mas isso faz parte de um processo, de uma forma de jogar. Creio que com trabalho, partidas e treinos, todos os jogadores vão crescer muito e cada vez jogar com mais eficácia, com uma menor margem de erro. Temos que pensar que hoje (domingo) tivemos uma equipe com uma média de 21 anos. Queria saber quantos times paulistas jogam com uma equipe com essa média. Muitos jovens que jogaram pela primeira vez, estão fazendo sua experiência. Sabemos que temos um plantel curto, não vamos repetir todas as vezes. Estamos fazendo um trabalho pensando no futuro e a longo prazo. É muito importante este triunfo no Paulista, hoje era muito importante ganhar o jogo - afirmou Holan.