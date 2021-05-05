Heroína do Flamengo na última rodada, Raquelzinha projeta próximo duelo: 'Vamos impor o nosso ritmo'

Crédito: Jéssica Santana/Gazeta Press/Divulgação

Decisiva na vitória contra o Bahia, no último domingo, em Pituaçu, Raquelzinha, autora do gol do triunfo por 1 a 0, o primeiro do time no Campeonato Brasileiro Feminino, projetou a sequência do Flamengo na competição. A semana livre até o próximo compromisso foi citada, por exemplo.- Vamos ter uma semana forte de trabalho, buscando corrigir os pontos em que o nosso treinador irá passar para evoluirmos na competição - falou Raquelzinha, emendando:

- Sabemos que São José é uma boa equipe que também estará vindo brigar pelos três pontos, por ser um jogo de confronto direto. Porém, dentro de casa vamos impor nosso ritmo e jogaremos em cima delas o tempo todo.

A lateral também comentou a respeito de seu gol, marcado de cabeça, logo aos seis minutos da primeira etapa diante do Bahia:

- A importância de ganhar fora de casa aumenta muito mais, trazer os três pontos para casa era uma obrigação nossa. Fiquei muito feliz em poder ajudar a equipe fazendo um gol importante. Estivemos de parabéns pela entrega.

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