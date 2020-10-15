Herói, Walter celebra vitória 'com a cara do Corinthians' em Curitiba

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Nesta quarta-feira, depois de cinco jogos sem vencer, o Corinthians reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Athletico-PR por 1 a 0, aos 49 minutos do segundo tempo, com um gol de Everaldo. No entanto, o grande herói da partida foi o goleiro Walter, que fez seis grandes defesas e garantiu que o time não fosse vazado, mesmo jogando 20 minutos com um a menos.Na estreia de Vagner Mancini, o Timão não fez boa partida, principalmente no segundo tempo, e foi pressionado pelo Furacão durante a maior parte dos 90 minutos. Naturalmente, a meta corintiana foi insistentemente ameaçada, mas para isso lá estava Walter, que da melhor forma possível substituiu Cássio, suspenso após expulsão na derrota para o Ceará, no último domingo.

Ao todo foram nove defesas do arqueiro alvinegro, segundo o SofaScore, mas seis delas foram mais complicadas. Sendo quatro nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, quando o Corinthians não conseguia jogar. A mais difícil das nove aconteceu aos 15 minutos, quando Renato Kayzer recebeu belo passe de calcanhar de Geuvânio e ficou cara a cara com Walter, que fez um "milagre".Por essas e outras, ele recebeu o troféu de melhor do jogo, fornecido pela TV Globo, mas humildemente dividiu os méritos com a equipe e classificou a vitória como a "cara do Corinthians", como pediu Vagner Mancini.

- Foi uma vitória com cara de Corinthians. No final do jogo. Dedicação de todos, um a menos e não nos abatemos. Fomos premiados no final. Esse prêmio é do grupo todo, dos que não estão, também. Só agradeço a Deus pelo momento.