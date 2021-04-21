Herói da virada do Flamengo, Arrascaeta elogia grupo na estreia da Libertadores: 'Lutaremos até o final'

Crédito: Divulgação/Conmebol

Foi suado, mas a vitória do Flamengo veio nesta terça-feira, em duelo contra o Vélez Sarsfield, vencido por 3 a 2, no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. O gol da virada, aliás, golaço, foi marcado por Arrascaeta, eleito pela Conmebol o melhor da estreia rubro-negra pelo Grupo G da Libertadores.O uruguaio comemorou o triunfo, elogiou o grupo e falou sobre o espírito de luta da equipe comandada por Rogério Ceni, que já havia marcado com Willian Arão e Gabigol no duelo na Argentina:

- Temos um grupo fantástico, grandes jogadores. Lutaremos até o final. Já demonstramos que o caminho é seguir humildemente. A humildade é um de nossos pontos fortes.

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