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Herói, Cadu defende dois pênaltis na classificação do Vasco na Copinha e exalta torcida: 'É incomparável'

Arqueiro foi decisivo para os Meninos da Colina carimbarem a vaga nas oitavas de finais da competição. O próximo adversário sairá do confronto entre São Paulo e São Caetano ...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2022 às 20:13

Publicado em 15 de Janeiro de 2022 às 20:13

A classificação do Vasco para a oitavas de finais da Copinha teve uma herói: o goleiro Cadu. Depois do empate no tempo regulamentar, o arqueiro defendeu duas cobranças do Audax-SP, e carimbou a vaga dos Meninos da Colina. Ao fim da partida, ele exaltou a festa da torcida, que compareceu ao Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). - Estamos está aqui para isso. Corresponder quando tiver um jogo grande assim. Ver isso aqui não tem preço, a torcida é incomparável. Agora é continuar firme na pegada e ser campeão dessa competição - enalteceu o arqueiro.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Carioca 2022
Depois de enfileirar goleadas, o Cruz-Maltino teve muita dificuldade em derrotar a valente equipe do Audax-SP. Nos primeiro minutos, Vinícius desperdiçou uma cobrança de pênalti. Com isso, os paulistas saíram na frente com Dudu, enquanto o camisa 7 vascaíno teve outra chance de marcar e dessa vez converteu.
+ Matheus Barbosa: entenda por que um reserva no Atlético-GO pode ser importante para o Vasco
O próximo adversário do Vasco na competição será definido mais tarde e saíra do duelo entre São Paulo e São Caetano. Caso o Tricolor Paulista avance, será a reedição da final da Copa São Paulo de futebol Júnior de 2019. Na época, os paulistas ficaram com a taça depois de vencerem também nos pênaltis.
Crédito: CadudissequeoVascotemmanterofocoparabuscarotítulodaCopinha(Foto:Reprodução/VascoBase

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