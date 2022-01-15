Herói, Cadu defende dois pênaltis na classificação do Vasco na Copinha e exalta torcida: 'É incomparável'

A classificação do Vasco para a oitavas de finais da Copinha teve uma herói: o goleiro Cadu. Depois do empate no tempo regulamentar, o arqueiro defendeu duas cobranças do Audax-SP, e carimbou a vaga dos Meninos da Colina. Ao fim da partida, ele exaltou a festa da torcida, que compareceu ao Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco (SP). - Estamos está aqui para isso. Corresponder quando tiver um jogo grande assim. Ver isso aqui não tem preço, a torcida é incomparável. Agora é continuar firme na pegada e ser campeão dessa competição - enalteceu o arqueiro.

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Depois de enfileirar goleadas, o Cruz-Maltino teve muita dificuldade em derrotar a valente equipe do Audax-SP. Nos primeiro minutos, Vinícius desperdiçou uma cobrança de pênalti. Com isso, os paulistas saíram na frente com Dudu, enquanto o camisa 7 vascaíno teve outra chance de marcar e dessa vez converteu.

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O próximo adversário do Vasco na competição será definido mais tarde e saíra do duelo entre São Paulo e São Caetano. Caso o Tricolor Paulista avance, será a reedição da final da Copa São Paulo de futebol Júnior de 2019. Na época, os paulistas ficaram com a taça depois de vencerem também nos pênaltis.