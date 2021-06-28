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futebol

Herói, Breno Lopes valoriza vitória no sufoco e quer arrancada no Brasileirão

Aposta de Abel Ferreira, o atacante decidiu para o Verdão no fim da partida contra o Bahia
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LanceNet

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Publicado em 

27 jun 2021 às 22:35

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 22:35

Crédito: César Greco
Herói da noite e autor do gol da vitória, de virada, do Palmeiras diante do Bahia por 3 a 2, pela sexta rodada do Brasileirão, jogando no Allianz Parque, Breno Lopes demostrou, de novo, seu gosto por jogos importantes e justificou a titularidade na equipe do técnico Abel Ferreira.Aposta do comandante português, o atacante balançou as redes pela segunda partida consecutiva no certame nacional. Ele já havia marcado na rodada passada diante do Bragantino.Breno Lopes comemorou muito o triunfo conquistado em casa e reconheceu a dificuldade do Verdão na partida. O atacante projetou a arrancada do Maior Campeão Nacional na competição durante as próximas rodadas e destacou que a reunião entre o grupo, comissão técnica e diretoria foi importante para alinhar o discurso de estar unido:
– Sabemos a responsabilidade de vestir a camisa do Palmeiras. Jogo difícil. No Brasileirão, todo jogo é final. A conversa foi isso, sobre o espírito de vencer, independente de sair atrás ou não. Hoje, buscamos o resultado. Feliz pelo gol, mas mais ainda pela vitória – finalizou.
O Palmeiras está na terceira colocação do campeonato e soma 13 pontos – um a menos que o líder Red Bull Bragantino. Na quarta-feira (30), o Palmeiras pega o Internacional, fora de casa, às 19h, no estádio Beira-Rio.

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