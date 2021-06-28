Herói, Breno Lopes valoriza vitória no sufoco e quer arrancada no Brasileirão

Herói da noite e autor do gol da vitória, de virada, do Palmeiras diante do Bahia por 3 a 2, pela sexta rodada do Brasileirão, jogando no Allianz Parque, Breno Lopes demostrou, de novo, seu gosto por jogos importantes e justificou a titularidade na equipe do técnico Abel Ferreira.Aposta do comandante português, o atacante balançou as redes pela segunda partida consecutiva no certame nacional. Ele já havia marcado na rodada passada diante do Bragantino.Breno Lopes comemorou muito o triunfo conquistado em casa e reconheceu a dificuldade do Verdão na partida. O atacante projetou a arrancada do Maior Campeão Nacional na competição durante as próximas rodadas e destacou que a reunião entre o grupo, comissão técnica e diretoria foi importante para alinhar o discurso de estar unido: