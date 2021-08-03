Hernanes é anunciado como novo reforço do Sport

A terça-feira é de novidade para o Sport. O time pernambucano anunciou a chegada do meia Hernanes, que estava sem clube.
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Identificado com o São Paulo, o jogador deixou o clube do Morumbi no início do Campeonato Brasileiro e acertou com o Leão.
Considerado um jogador de alta qualidade, Hernanes topou o contrato de produtividade da nova diretoria e se adaptou a realidade financeira do Sport.
Com o novo reforço, a expectativa é que o meio-campista melhore a qualidade do elenco de Umberto Louzer e ajude o time na disputa do Brasileirão.