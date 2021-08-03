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futebol

Hernanes é anunciado como novo reforço do Sport

Livre no mercado, o meio-campista topou as condições da diretoria e vai atuar pelo Leão no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 15:55
Crédito: Divulgação/Williams/Sport
A terça-feira é de novidade para o Sport. O time pernambucano anunciou a chegada do meia Hernanes, que estava sem clube.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Identificado com o São Paulo, o jogador deixou o clube do Morumbi no início do Campeonato Brasileiro e acertou com o Leão.
Considerado um jogador de alta qualidade, Hernanes topou o contrato de produtividade da nova diretoria e se adaptou a realidade financeira do Sport.
Com o novo reforço, a expectativa é que o meio-campista melhore a qualidade do elenco de Umberto Louzer e ajude o time na disputa do Brasileirão.

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