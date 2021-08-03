Hernanes é anunciado como novo reforço do Sport

Crédito: Divulgação/Williams/Sport

A terça-feira é de novidade para o Sport. O time pernambucano anunciou a chegada do meia Hernanes, que estava sem clube.

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Identificado com o São Paulo, o jogador deixou o clube do Morumbi no início do Campeonato Brasileiro e acertou com o Leão.

Considerado um jogador de alta qualidade, Hernanes topou o contrato de produtividade da nova diretoria e se adaptou a realidade financeira do Sport.