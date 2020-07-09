Henrique volta a treinar, em casa, e fala do seu acidente de carro

O volante Henrique apareceu publicamente para o torcedor do Cruzeiro pela primeira vez depois do acidente de carro que sofreu no dia 26 junho, em Brumadinho, na Grande BH. O jogador caiu dentro de um precipício com 200m de profundidade, mas saiu ileso após resgate complexo feito pelos bombeiros. Henrique voltou a treinar, mas em casa, e teve a companhia do zagueiro Léo. A Raposa até postou um vídeo do trabalho da dupla na casa do meio de campo com as orientações do fisioterapeuta Ronner Bolognani e do preparador físico Edy Carlos. Daniel Baumfeld, superintendente médico da Raposa, comentou sobre a recuperação de Henrique, sem dizer quando ele voltará aos treinos com os colegas de time.