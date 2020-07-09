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Henrique volta a treinar, em casa, e fala do seu acidente de carro

O jogador teve a companhia de Léo na atividade física, mas ainda não tem data de retorno para treinar na Toca da Raposa II...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 21:06

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 21:06

Crédito: Henrique teve a companhia de Léo para treinar em casa e falou pela primeira vez do acidente que sofreu no dia 26 de junho-(Divulgação/Cruzeiro
O volante Henrique apareceu publicamente para o torcedor do Cruzeiro pela primeira vez depois do acidente de carro que sofreu no dia 26 junho, em Brumadinho, na Grande BH. O jogador caiu dentro de um precipício com 200m de profundidade, mas saiu ileso após resgate complexo feito pelos bombeiros. Henrique voltou a treinar, mas em casa, e teve a companhia do zagueiro Léo. A Raposa até postou um vídeo do trabalho da dupla na casa do meio de campo com as orientações do fisioterapeuta Ronner Bolognani e do preparador físico Edy Carlos. Daniel Baumfeld, superintendente médico da Raposa, comentou sobre a recuperação de Henrique, sem dizer quando ele voltará aos treinos com os colegas de time.

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