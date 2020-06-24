Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Henrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao Cruzeiro

Jogador fez apenas sete partidas com a camisa tricolor e deu adeus aos companheiros após o treino desta manhã, no CT Carlos Castilho...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jun 2020 às 19:40

Publicado em 24 de Junho de 2020 às 19:40

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
A passagem de Henrique pelo Fluminense durou apenas seis meses. Contratado por empréstimo até o fim da atual temporada, o volante retornará ao Cruzeiro. De acordo com nota oficial do clube carioca, o jogador solicitou a rescisão do contrato em razão de questões de ordem pessoal e a consequente necessidade de retornar a Belo Horizonte. O contrato do atleta com a equipe celeste vai até 2021.
Henrique treinou normalmente nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho e se despediu dos companheiros ao final da atividade. Ele deve se reapresentar ao Cruzeiro já nos próximos dias. No comunicado, o Flu agradeceu o jogador pelos serviços e desejou o melhor no prosseguimento da carreira.
Na negociação para jogar no Fluminense, o volante estendeu o contrato com o clube mineiro até 2021. Ele vestiu a camisa da Raposa por 12 anos e queria se aposentar em Belo Horizonte. Após começar o ano como titular, Henrique perdeu a vaga com o crescimento de Yago Felipe e Hudson.
Assim como o Fluminense, o Cruzeiro já retornou aos treinamentos. O clube mineiro, porém, vem realizando as atividades presenciais desde o dia 26 de maio, quando o elenco teve o primeiro contato presencial com o técnico Enderson Moreira, contratado logo no início da quarentena.E MAIS:Vigilância Sanitária encontra 11 infrações nos CTs de Botafogo, Fluminense e VascoHudson cita falta de humanidade em retorno de jogos e diz: 'Estranha essa pressa em voltar no Rio'Fluminense diz seguir contra retorno, mas acatará decisão do STJD e quer jogar no Nilton Santos E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados