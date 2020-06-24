Henrique se despede do elenco, deixa o Fluminense e retorna ao Cruzeiro

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense

A passagem de Henrique pelo Fluminense durou apenas seis meses. Contratado por empréstimo até o fim da atual temporada, o volante retornará ao Cruzeiro. De acordo com nota oficial do clube carioca, o jogador solicitou a rescisão do contrato em razão de questões de ordem pessoal e a consequente necessidade de retornar a Belo Horizonte. O contrato do atleta com a equipe celeste vai até 2021.

Henrique treinou normalmente nesta quarta-feira no CT Carlos Castilho e se despediu dos companheiros ao final da atividade. Ele deve se reapresentar ao Cruzeiro já nos próximos dias. No comunicado, o Flu agradeceu o jogador pelos serviços e desejou o melhor no prosseguimento da carreira.

Na negociação para jogar no Fluminense, o volante estendeu o contrato com o clube mineiro até 2021. Ele vestiu a camisa da Raposa por 12 anos e queria se aposentar em Belo Horizonte. Após começar o ano como titular, Henrique perdeu a vaga com o crescimento de Yago Felipe e Hudson.