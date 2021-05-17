Henrique, lateral do Vasco, está perto de acerto com o Lyon, segundo jornal francês

Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco

Fora dos planos do Vasco, e afastado do elenco desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Henrique pode estar de saída do Cruz-Maltino. De acordo com informações da imprensa francesa, o jogador de 27 anos está perto de acertar com o Lyon, da França.

+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o jornal "L'Équipe", um dos principais do país, Henrique deverá acertar por quatro anos com o clube francês. O atleta tem contrato até agosto, mas não terá o vínculo estendido, e um pré-contrato já pode ser assinado. O Lyon dirigido pelo ídolo vascaíno Juninho Pernambucano.

Desde 2013 no elenco profissional do Vasco, Henrique conviveu com críticas da torcida em diversas oportunidades até ser preterido com a chegada de Marcelo Cabo. Em 192 partidas com a camisa vascaína, o atleta balançou as redes somente uma vez.

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