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Henrique, lateral do Vasco, está perto de acerto com o Lyon, segundo jornal francês

Fora dos planos do Cruz-Maltino, jogador de 27 anos tem vínculo somente até agosto e já pode assinar um pré-contrato. Acordo deverá ser de quatro anos, segundo jornal francês...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mai 2021 às 15:10
Crédito: Rafael Ribeiro / Vasco
Fora dos planos do Vasco, e afastado do elenco desde o início da temporada, o lateral-esquerdo Henrique pode estar de saída do Cruz-Maltino. De acordo com informações da imprensa francesa, o jogador de 27 anos está perto de acertar com o Lyon, da França.
+ Veja a tabela da Ligue 1Segundo o jornal "L'Équipe", um dos principais do país, Henrique deverá acertar por quatro anos com o clube francês. O atleta tem contrato até agosto, mas não terá o vínculo estendido, e um pré-contrato já pode ser assinado. O Lyon dirigido pelo ídolo vascaíno Juninho Pernambucano.
Desde 2013 no elenco profissional do Vasco, Henrique conviveu com críticas da torcida em diversas oportunidades até ser preterido com a chegada de Marcelo Cabo. Em 192 partidas com a camisa vascaína, o atleta balançou as redes somente uma vez.
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Caso realmente acerte com o clube francês, Henrique encontrará, além de Juninho, outros quatro brasileiros: o zagueiro Marcelo, os volantes Thiago Mendes e Bruno Guimarães, e o meia Lucas Paquetá.

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