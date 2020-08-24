Henrique fala da volta aos campos e confia no Cruzeiro contra o CRB

Crédito: Henrique voltou a jogar pelo Cruzeiro e também foi capitão da equipe contra o Confiança-(Bruno Haddad/Cruzeiro

De volta ao time como titular e ainda ganhando a faixa de capitão, o volante Henrique avaliou o empate do Cruzeiro com o Confiança-SE, que terminou com empate em 1 a 1, em Aracaju. O experiente atleta celeste destacou a luta do elenco, mas chamou a atenção para os dois tempos distintos da equipe em campo.

-Temos tido uma entrega grande do time, que está sempre buscando o resultado. Tivemos um primeiro tempo melhor do que a segunda etapa, mas lutamos e não deixamos de buscar a vitória. Infelizmente o resultado positivo não veio, mas quando não der para ganhar, precisamos buscar um ponto, pois esse ponto pode fazer a diferença-disse.

O duelo foi o primeiro jogo que Henrique participou os 90 minutos desde o seu retorno ao Cruzeiro. Ele falou sobre as dificuldades sentidas e lamentou o fato de a Raposa não ter saído do confronto com a vitória. -Claro que jogar toda a partida foi pesado, mas me esforcei para ajudar meus companheiros na busca do resultado. Infelizmente a vitória não veio. Tivemos oportunidades de ter um placar final melhor- contou. Sem tempo para descansar, o Cruzeiro já tem outro compromisso importante pela frente. Na quarta-feira, 26 de agosto, a Raposa encara o CRB em Maceió-AL, em duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Para Henrique, o time azul tem totais condições de reverter a desvantagem de dois gols diante da equipe alagoana.