Henderson deve operar e perder o final de temporada do Liverpool

Jordan Henderson, capitão e meio-campista do Liverpool, deve perder cerca de 12 semanas após descobrir nesta quarta-feira que deve passar por uma cirurgia na virilha e pode perder todo o final da temporada da Premier League. Segundo o “The Sun”, a participação do atleta na Eurocopa também vira dúvida.O volante se lesionou no clássico do último final de semana contra o Everton e teve que deixar o gramado com apenas 30 minutos de partida. A ausência do atleta é uma perda gigantesca para o técnico Jurgen Klopp que já não conta com Van Dijk, Joe Gomez, Matip e Fabinho e está com o setor defensivo fragilizado.