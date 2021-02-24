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futebol

Henderson deve operar e perder o final de temporada do Liverpool

Capitão da equipe saiu machucado do jogo contra o Everton e irá passar por cirurgia na virilha. Atleta vira dúvida para participar da Eurocopa com a Inglaterra...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 08:37

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 08:37
Crédito: Henderson está fora da temporada com o Liverpool (PAUL ELLIS / POOL / AFP
Jordan Henderson, capitão e meio-campista do Liverpool, deve perder cerca de 12 semanas após descobrir nesta quarta-feira que deve passar por uma cirurgia na virilha e pode perder todo o final da temporada da Premier League. Segundo o “The Sun”, a participação do atleta na Eurocopa também vira dúvida.O volante se lesionou no clássico do último final de semana contra o Everton e teve que deixar o gramado com apenas 30 minutos de partida. A ausência do atleta é uma perda gigantesca para o técnico Jurgen Klopp que já não conta com Van Dijk, Joe Gomez, Matip e Fabinho e está com o setor defensivo fragilizado.
> Veja a tabela da Premier League
Henderson vinha sendo utilizado improvisado na zaga e agora o técnico alemão conta com Kabak, Ben Davies e Nathan Phillips para escalar seu time titular, sendo que os dois primeiros foram contratados no final do último mês de janeiro. O Liverpool passa por um momento irregular na Premier League, mas segue com esperanças de avançar às quartas de final da Champions.
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