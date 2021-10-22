Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Haaland sofre nova lesão e ficará afastado por tempo indeterminado

Atacante norueguês possui uma lesão no flexor do quadril e está descartado da partida contra o Arminia, pela Bundesliga, neste sábado...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 11:15

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 11:15

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Erling Haaland ficará afastado dos gramados por algumas semanas. Segundo Marco Rose, técnico do Borussia Dortmund, o centroavante norueguês está com uma lesão no flexor do quadril e está descartado do confronto contra o Arminia, neste sábado, pela Bundesliga.- É claro que Haaland está triste. Ele estava feliz por estar de volta e se sentia muito bem após o jogo contra o Mainz (em que marcou dois gols) - afirmou Rose.
> Veja a tabela da Bundesliga
No último mês de setembro, Haaland contraiu uma lesão muscular na coxa durante um treinamento e desfalcou o clube aurinegro por três jogos, sendo dois do Campeonato Alemão e um da Champions League. O atacante também não pôde representa a Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo.
Sem previsão de retorno, o centroavante é dúvida para o duelo contra o Ajax pela Liga dos Campeões na próxima semana e não sabe se poderá ajudar sua seleção na importante partida diante da Holanda, em novembro, valendo vaga para o Mundial do Qatar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vídeo mostra atropelamento de adolescente na Leitão da Silva em Vitória
Imagem BBC Brasil
Missão da Artemis 2 à Lua foi um sucesso, mas agora é que vem a parte difícil
Imagem de destaque
Dia Mundial do Parkinson: conheça sinais que ajudam a identificar a doença precocemente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados