Haaland sofre nova lesão e ficará afastado por tempo indeterminado

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Erling Haaland ficará afastado dos gramados por algumas semanas. Segundo Marco Rose, técnico do Borussia Dortmund, o centroavante norueguês está com uma lesão no flexor do quadril e está descartado do confronto contra o Arminia, neste sábado, pela Bundesliga.- É claro que Haaland está triste. Ele estava feliz por estar de volta e se sentia muito bem após o jogo contra o Mainz (em que marcou dois gols) - afirmou Rose.

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No último mês de setembro, Haaland contraiu uma lesão muscular na coxa durante um treinamento e desfalcou o clube aurinegro por três jogos, sendo dois do Campeonato Alemão e um da Champions League. O atacante também não pôde representa a Noruega nas Eliminatórias da Copa do Mundo.