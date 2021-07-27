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futebol

Haaland sobre saída do Dortmund: 'Espero que seja apenas rumor'

Centroavante norueguês afirmou que não fala com Mino Raiola há um mês e que está sob contrato com o Dortmund por mais três temporadas...

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 11:18

LanceNet

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Publicado em 

27 jul 2021 às 11:18
Crédito: PAUL ELLIS / AFP
O atacante Erling Haaland afirmou que não falava com Mino Raiola, seu empresário, há um mês quando perguntado sobre uma possível transferência para o Chelsea, em entrevista ao "SportBild". O centroavante lembrou também que possui longo vínculo com o Borussia Dortmund.- Antes de ontem, eu não falava com meu agente há um mês. Mas espero que sejam apenas rumores, pois 175 milhões de euros (R$ 1 bilhão) é muito por uma pessoa. Eu ainda tenho três anos de contrato e estou curtindo meu tempo aqui. Mas é claro que troféus são importantes, pois é o que eu quero.
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Nos últimos dias, as especulações sobre uma possível proposta dos Blues esfriaram. O clube inglês está focado na chegada de Jules Koundé para o setor defensivo e busca a saída de Tammy Abraham. Na próxima temporada, é provável que o Chelsea busque um atacante, seja Haaland, Lewandowski ou Kane.
Nesta terça-feira, o Manchester United também aparece como um dos possíveis destinos para o norueguês. O Manchester City também monitora o atacante que terá uma cláusula de rescisão contratual de 75 milhões de euros (R$ 459 milhões) em 2022.
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