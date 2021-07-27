Haaland sobre saída do Dortmund: 'Espero que seja apenas rumor'

O atacante Erling Haaland afirmou que não falava com Mino Raiola, seu empresário, há um mês quando perguntado sobre uma possível transferência para o Chelsea, em entrevista ao "SportBild". O centroavante lembrou também que possui longo vínculo com o Borussia Dortmund.- Antes de ontem, eu não falava com meu agente há um mês. Mas espero que sejam apenas rumores, pois 175 milhões de euros (R$ 1 bilhão) é muito por uma pessoa. Eu ainda tenho três anos de contrato e estou curtindo meu tempo aqui. Mas é claro que troféus são importantes, pois é o que eu quero.