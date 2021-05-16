Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Haaland passa em branco, mas Borussia Dortmund vence o Mainz 05 e garante vaga na Champions League
futebol

Haaland passa em branco, mas Borussia Dortmund vence o Mainz 05 e garante vaga na Champions League

Time aurinegro faz bom primeiro tempo, controla vantagem na etapa final e assegura vaga na fase de grupos da principal competição de clubes do mundo na próxima temporada...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 15:06
Crédito: DANIEL ROLAND / POOL / AFP
O Borussia Dortmund garantiu a vaga na fase de grupos da Champions League. Neste domingo, o time aurinegro venceu o Mainz, fora de casa, por 3 a 0, pelo Campeonato Alemão, e não pode mais sair do G-4. Os gols foram marcados por Guerreiro, Reus e Brandt na Opel Arena.
+ Veja a tabela da BundesligaDOMÍNIOJogando fora de casa, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do adversário e dominou completamente a etapa inicial. Aos 22 minutos, Guerreiro recebeu de Sancho na entrada da área e soltou uma bomba para abrir o placar. Aos 41, em mais uma assistência de Sancho, Reus ampliou.
CHUVAO segundo tempo demorou cerca de 30 minutos para começar por conta de uma forte chuva que caiu na cidade de Mainz. A arbitragem decidiu esperar a intensidade da tempestade diminuir para depois retornar com o jogo.
SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Borussia Dortmund diminuiu o ritmo e passou a administrar a vantagem construída no primeiro tempo. O time de Edin Terzic, porém, ainda marcou mais uma vez. Em contra-ataque, Haaland entregou para Brandt, que limpou o goleiro Dahmen e fez um lindo gol. No fim, Quaison diminuiu o placar em cobrança de pênalti.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
SITUAÇÃOCom a vitória, o Borussia Dortmund chegou aos 61 pontos e garantiu sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. O time aurinegro não pode mais ser alcançado pelo Eintracht Frankfurt, que tem 57 pontos e está na quinta colocação.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada da Bundesliga, a última da competição, o Borussia Dortmund encara o Bayer Leverkusen, em casa. O Mainz, por sua vez, visita o Wolfsburg.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados