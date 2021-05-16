Haaland passa em branco, mas Borussia Dortmund vence o Mainz 05 e garante vaga na Champions League

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O Borussia Dortmund garantiu a vaga na fase de grupos da Champions League. Neste domingo, o time aurinegro venceu o Mainz, fora de casa, por 3 a 0, pelo Campeonato Alemão, e não pode mais sair do G-4. Os gols foram marcados por Guerreiro, Reus e Brandt na Opel Arena.

+ Veja a tabela da BundesligaDOMÍNIOJogando fora de casa, o Borussia Dortmund não tomou conhecimento do adversário e dominou completamente a etapa inicial. Aos 22 minutos, Guerreiro recebeu de Sancho na entrada da área e soltou uma bomba para abrir o placar. Aos 41, em mais uma assistência de Sancho, Reus ampliou.

CHUVAO segundo tempo demorou cerca de 30 minutos para começar por conta de uma forte chuva que caiu na cidade de Mainz. A arbitragem decidiu esperar a intensidade da tempestade diminuir para depois retornar com o jogo.

SEGUNDO TEMPONa etapa final, o Borussia Dortmund diminuiu o ritmo e passou a administrar a vantagem construída no primeiro tempo. O time de Edin Terzic, porém, ainda marcou mais uma vez. Em contra-ataque, Haaland entregou para Brandt, que limpou o goleiro Dahmen e fez um lindo gol. No fim, Quaison diminuiu o placar em cobrança de pênalti.

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SITUAÇÃOCom a vitória, o Borussia Dortmund chegou aos 61 pontos e garantiu sua vaga na fase de grupos da próxima edição da Champions League. O time aurinegro não pode mais ser alcançado pelo Eintracht Frankfurt, que tem 57 pontos e está na quinta colocação.