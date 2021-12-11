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Haaland passa em branco, Borussia Dortmund empata com o Bochum e vê Bayern abrir vantagem no Alemão

Aurinegros saem atrás no marcador, empatam com Julian Brandt no fim da partida e agora estão seis pontos atrás do time da Baviera, que tenta o décimo título consecutivo
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LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 14:49

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 14:49

Tentando ser campeão alemão depois de dez anos, o Borussia Dortmund encarou o Bochum neste sábado e viu o sonho ficar mais distante. Fora de casa, as equipes empataram em 1 a 1 pela Bundesliga, e agora os Aurinegros estão a seis pontos do Bayern, que lidera a competição. Polter e Brandt marcaram os gols da partida.> Veja a classificação da Bundesliga
DE PÊNALTIEm um primeiro tempo morno, o Bochum balançou as redes na reta final da etapa inicial. Em cobrança de pênalti, o centroavante Sebastian Polter deslocou o goleiro Kobel e colocou sua equipe na frente do marcador no Vonovia Ruhrstadion.
NO FIMQuando o jogo se encaminhava para o final e a vitória do Bochum parecia definida, o Borussia Dortmund empatou a partida com Julian Brandt. Em jogada pela esquerda, Haaland levantou na segunda trave e o camisa 19 chegou batendo de primeira para deixar tudo igual.
SITUAÇÃOCom o empate, o Borussia Dortmund agora tem 31 pontos e está seis pontos atrás do líder Bayern de Munique, bateu o Mainz 05 também neste sábado. O Bochum, por outro lado, tem 20 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Eintracht Frankfurt, que ainda joga na rodada.

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