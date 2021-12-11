Haaland passa em branco, Borussia Dortmund empata com o Bochum e vê Bayern abrir vantagem no Alemão

Tentando ser campeão alemão depois de dez anos, o Borussia Dortmund encarou o Bochum neste sábado e viu o sonho ficar mais distante. Fora de casa, as equipes empataram em 1 a 1 pela Bundesliga, e agora os Aurinegros estão a seis pontos do Bayern, que lidera a competição. Polter e Brandt marcaram os gols da partida.> Veja a classificação da Bundesliga

DE PÊNALTIEm um primeiro tempo morno, o Bochum balançou as redes na reta final da etapa inicial. Em cobrança de pênalti, o centroavante Sebastian Polter deslocou o goleiro Kobel e colocou sua equipe na frente do marcador no Vonovia Ruhrstadion.

NO FIMQuando o jogo se encaminhava para o final e a vitória do Bochum parecia definida, o Borussia Dortmund empatou a partida com Julian Brandt. Em jogada pela esquerda, Haaland levantou na segunda trave e o camisa 19 chegou batendo de primeira para deixar tudo igual.