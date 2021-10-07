Haaland não pretende permanecer no Borussia Dortmund

Apesar do desejo do Borussia Dortmund em contar com Haaland até 2023, o atacante não cogita a permanência na equipe aurinegra na próxima temporada, segundo o "As". Mino Raiola, empresário do norueguês, já recebe propostas pelo jovem artilheiro.As informações indicam que o desejo do agente e de Haaland era deixar o Dortmund na última janela de transferências, mas o clube impediu a saída. No entanto, o atleta possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 476 milhões) a partir de 2022.
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Os principais clubes interessados nos serviços do jovem artilheiro são Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City. Embora este último tenha preferência pela chegada de Harry Kane, o norueguês será alvo intenso dos demais.
Com isso, a história de Haaland com o Dortmund, iniciada em dezembro de 2019, quando foi anunciado como reforço, está cada vez mais próxima de um final. Pelo clube alemão, até o momento, o atacante participou de 67 partidas e anotou 68 gols.