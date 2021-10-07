Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Haaland não pretende permanecer no Borussia Dortmund

Clube alemão tem interesse de manter o centroavante norueguês na equipe até 2023, mas atacante busca dar um passo à frente na carreira na próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 08:32

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 08:32

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Apesar do desejo do Borussia Dortmund em contar com Haaland até 2023, o atacante não cogita a permanência na equipe aurinegra na próxima temporada, segundo o "As". Mino Raiola, empresário do norueguês, já recebe propostas pelo jovem artilheiro.As informações indicam que o desejo do agente e de Haaland era deixar o Dortmund na última janela de transferências, mas o clube impediu a saída. No entanto, o atleta possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 476 milhões) a partir de 2022.
> Veja a tabela da Bundesliga
Os principais clubes interessados nos serviços do jovem artilheiro são Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City. Embora este último tenha preferência pela chegada de Harry Kane, o norueguês será alvo intenso dos demais.
Com isso, a história de Haaland com o Dortmund, iniciada em dezembro de 2019, quando foi anunciado como reforço, está cada vez mais próxima de um final. Pelo clube alemão, até o momento, o atacante participou de 67 partidas e anotou 68 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão
Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados