Haaland não pretende permanecer no Borussia Dortmund

Crédito: INA FASSBENDER / AFP

Apesar do desejo do Borussia Dortmund em contar com Haaland até 2023, o atacante não cogita a permanência na equipe aurinegra na próxima temporada, segundo o "As". Mino Raiola, empresário do norueguês, já recebe propostas pelo jovem artilheiro.As informações indicam que o desejo do agente e de Haaland era deixar o Dortmund na última janela de transferências, mas o clube impediu a saída. No entanto, o atleta possui uma cláusula de rescisão contratual estipulada em 75 milhões de euros (R$ 476 milhões) a partir de 2022.

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Os principais clubes interessados nos serviços do jovem artilheiro são Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City. Embora este último tenha preferência pela chegada de Harry Kane, o norueguês será alvo intenso dos demais.