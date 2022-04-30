Haaland marca três, mas Borussia Dortmund perde para o Bochum

Em partida válida pela 32ª rodada da Bundesliga, o Borussia Dortmund perdeu de 4 a 3 para o Bochum, em casa, neste sábado. O "cometa" Haaland marcou os três gols do time comandado por Marco Rose, enquanto Polter, Hotman, Locadia e Pantovic fizeram para os visitantes. > Confira a tabela e a classificação da Bundesliga

Com o revés, o Dortmund segue em segundo lugar, com 63 pontos, bem longe do campeão Bayern de Munique. Já garantido na Champions League de 2022/23, o Borussia tenta agora confirmar o vice-campeonato. O G4 tem ainda Bayer Leverkusen (55) e RB Leipzig (54), que ainda jogarão na rodada.

PRÓXIMOS JOGOS

O Borussia volta a campo agora contra o lanterna e já rebaixado Greuther Fürth, fora de casa, no próximo sábado, às 10h30, pela 33ª e penúltima rodada do Alemão. Já o Bochum atuará na sexta, como mandante, contra o penúltimo Arminia Bielefeld, às 15h30.