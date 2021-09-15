Haaland marca e Borussia Dortmund vence Besiktas fora de casa pela Champions League

Crédito: OZAN KOSE / AFP

O Borussia Dortmund venceu o Besiktas por 2 a 1, no Vodafone Park, pela primeira rodada do Grupo C da Champions League. A equipe turca ainda conseguiu marcar um gol no final da partida mas não chegou ao gol de empate. Os gols da equipe alemã foram de Bellingham e Haaland.

> Confira a tabela e os jogos da Champions LeagueDORTMUND NA FRENTE!Após o Besiktas desperdiçar duas chances de gols no início de jogo, o Borussia Dortmund abriu o placar em sua primeira finalização. O lateral Meunier apareceu livre pelo lado direito, deu um lindo passe de primeira para Bellingham, que dominou no peito e mandou para o fundo das redes.

COMETA HAALAND!Depois de perder um gol cara a cara com o goleiro, Haaland conseguiu marcar seu gol. O jovem Bellingham fez uma linda jogada dentro da área e tocou para o meio da área, para Haaland marcar o segundo gol da partida.

DIMINUIU A VANTAGEMNo final da partida, o Besiktas pressionou e conseguiu marcar um gol. Aos 48 minutos do segundo tempo, Pjanic cobrou falta para dentro da área, Montero subiu e cabeceou forte para diminuir a vantagem.

FALTOU EFICIÊNCIAO Besiktas soube se impor no jogo e chegou com perigo em algumas oportunidades. Porém, a equipe não soube aproveitar todas as chances criadas na partida. A equipe turca equilibrou a posse de bola com o Dortmund e também o número de finalizações. O Besiktas teve 12 finalizações enquanto o Borussia teve 14.