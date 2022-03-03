Haaland já sabe onde quer jogar na próxima temporada

O atacante Erling Haaland pretende jogar no Real Madrid na próxima temporada, segundo fontes próximas ao jogador ouvidas pelo jornal "As". O camisa nove, assim como Mino Raiola, empresário do jogador, insistem em uma saída do Dortmund na próxima janela de transferências.De acordo com as informações, haverá uma reunião definitiva entre o norueguês, seu pai e seu agente no fim do mês de março sobre o futuro do centroavante. O clube alemão busca saber sobre a intenção do atleta com antecedência em busca de uma reposição no mercado.

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O Dortmund realizou uma proposta de renovação de contrato até 2023 em que Haaland receberia o mesmo salário que iria ganhar na Espanha. Embora essa opção não possa ser descartada, a ideia parece remota por conta da vontade do jogador e de seu empresário.

Além disso, o Real Madrid não tem certeza se irá contar com Kylian Mbappé na próxima temporada, uma vez que o atleta não descarta uma renovação de contrato com o PSG. Com isso, a chegada do norueguês seria uma resposta no mercado com a aquisição de um reforço de alto nível.

No entanto, o clube merengue deve enfrentar a concorrência de outros gigantes pela contratação do norueguês. Barcelona, Manchester City, Manchester United e Bayern de Munique estão entre os principais interessados nos serviços do camisa nove.