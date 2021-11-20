Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Haaland deve privilegiar aspecto esportivo antes do econômico na decisão sobre novo clube em 2022
futebol

Haaland deve privilegiar aspecto esportivo antes do econômico na decisão sobre novo clube em 2022

Centroavante do Borussia Dortmund está disposto a deixar a Bundesliga e é alvo de interesse do Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City e Manchester United...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 nov 2021 às 11:36

Publicado em 20 de Novembro de 2021 às 11:36

Erling Haaland irá privilegiar o aspecto esportivo antes do econômico na hora de decidir seu novo clube na próxima temporada, segundo o "As". Com isso, as chances de permanência do Dortmund, mesmo que os aurinegros lutem pelo aumento salarial do atleta, diminuem.O Real Madrid é um dos principais interessados no centroavante e pode se animar com a informação por não ter a mesma condição econômica de investir no jogador como o Paris Saint-Germain, Manchester City ou Manchester United, que são os outros times na disputa.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube merengue, amplificadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19, a equipe de Carlo Ancelotti sonha alto para 2022. A chegada de Mbappé poderia ser um impulso para o norueguês também surgir como reforço.
A publicação também afirma que o atleta não possui uma cláusula de rescisão contratual na próxima temporada, mas que Mino Raiola, empresário de Haaland, tem um pacto com os dirigentes do Dortmund para que o jogador não deixe o clube alemão por um valor muito abaixo do mercado.
Crédito: Haalandterádiversasopçõesdetimesparaescolhernapróximatemporada(Foto:INAFASSBENDER/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

borussia dortmund manchester city real madrid
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados