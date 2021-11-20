Haaland deve privilegiar aspecto esportivo antes do econômico na decisão sobre novo clube em 2022

Erling Haaland irá privilegiar o aspecto esportivo antes do econômico na hora de decidir seu novo clube na próxima temporada, segundo o "As". Com isso, as chances de permanência do Dortmund, mesmo que os aurinegros lutem pelo aumento salarial do atleta, diminuem.O Real Madrid é um dos principais interessados no centroavante e pode se animar com a informação por não ter a mesma condição econômica de investir no jogador como o Paris Saint-Germain, Manchester City ou Manchester United, que são os outros times na disputa.
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Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo clube merengue, amplificadas pelos efeitos da pandemia da Covid-19, a equipe de Carlo Ancelotti sonha alto para 2022. A chegada de Mbappé poderia ser um impulso para o norueguês também surgir como reforço.
A publicação também afirma que o atleta não possui uma cláusula de rescisão contratual na próxima temporada, mas que Mino Raiola, empresário de Haaland, tem um pacto com os dirigentes do Dortmund para que o jogador não deixe o clube alemão por um valor muito abaixo do mercado.