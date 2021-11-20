Haaland deve privilegiar aspecto esportivo antes do econômico na decisão sobre novo clube em 2022

Erling Haaland irá privilegiar o aspecto esportivo antes do econômico na hora de decidir seu novo clube na próxima temporada, segundo o "As". Com isso, as chances de permanência do Dortmund, mesmo que os aurinegros lutem pelo aumento salarial do atleta, diminuem.O Real Madrid é um dos principais interessados no centroavante e pode se animar com a informação por não ter a mesma condição econômica de investir no jogador como o Paris Saint-Germain, Manchester City ou Manchester United, que são os outros times na disputa.