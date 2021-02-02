  Haaland decide na prorrogação e Borussia Dortmund se classifica na Copa da Alemanha
Haaland decide na prorrogação e Borussia Dortmund se classifica na Copa da Alemanha

LanceNet

Publicado em 02 de Fevereiro de 2021 às 19:26

Crédito: INA FASSBENDER / AFP / POOL
Nesta terça-feira, o Borussia Dortmund recebeu o Paderborn pelas oitavas de final da DFB Pokal, a Copa da Alemanha. A vitória da equipe da casa por 2 a 1, com gols de Emre Can e Jadon Sancho classificou o Dortmund para a próxima fase, eliminando o Paderborn, que ainda diminuiu com Julian Justvan.
Já no início da primeira etapa, o Borussia Dortmund partiu para o ataque, e foi muito efetivo. Em cobrança de escanteio, a bola apareceu em um bate-rebate na área, sobrando para Emre Can, que chutou para dentro do gol, marcando o primeiro do jogo.
CONTRA-ATAQUE FULMINANTEA pressão do Dortmund seguiu durante os minutos após o gol, e a sua velocidade foi muito explorada. O contra-ataque com Haaland achando Jadon Sancho mostrou como o time era rápido. O inglês recebeu, passou pelos adversário e pelo goleiro, e marcou o segundo da equipe.
DIMINUIU​O único gol do Paderborn chegou já perto dos momentos finais da partida. Aos 34 da segunda etapa, a bola chegou na área, e sobrou para Julian Justvan, que contou ainda com a falha do goleiro Marwin Hitz para diminuir o resultado em Dortmund.
VAR NO FINAL​Já nos acréscimos, o Borussia Dortmund conseguiu um contra-ataque e, na velocidade de Haaland, marcou o terceiro. Após revisão do VAR, foi detectado um pênalti para o Paderborn, e o gol do Dortmund foi anulado. Owusu converteu e empatou a partida.
ELE DECIDEApós ter o seu gol anulado no tempo normal, Haaland marcou outro no contra-ataque. O atacante recebeu lançamento de Hummels, e avançou com velocidade, ficando na frente do goleiro. Como grande atacante que é, o jovem marcou o terceiro do Borussia Dortmund.
SEQUÊNCIAO Borussia Dortmund enfrenta o Freiburg fora de casa, às 11:30h (de Brasília) deste sábado, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Alemão. O Paderborn, por sua vez, enfrenta o Heidenheim neste domingo, às 9:30h (de Brasília), pela 20ª rodada da Bundesliga 2.

Tópicos Relacionados

borussia dortmund
Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

