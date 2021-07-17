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futebol

Haaland afasta rumores sobre saída do Borussia Dortmund

Centroavante mostrou estar satisfeito em trabalhar com Marco Rose, novo técnico do conjunto aurinegro. Atacante é especulado no Chelsea...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 10:27

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 10:27
Crédito: RONNY HARTMANN / AFP / POOL
Apesar dos rumores sobre uma possível transferência ao Chelsea, Erling Haaland fez questão de afastar os boatos sobre o seu futuro. Em declarações ao canal "Stadium Astro", o centroavante se mostrou feliz por trabalhar com Marco Rose, novo técnico do Borussia Dortmund.- Eu conversei um pouco com o treinador Marco Rose. Eu o conheço, pois trabalhei com ele por seis meses no RB Salzburg. Ele é uma boa pessoa e quero trabalhar ao lado dele.
> Veja a tabela da Bundesliga
Na Alemanha, a saída de Haaland nesta janela de transferências é tratada como praticamente impossível. O jogador possui contrato com o Dortmund até 2024, mas tem uma cláusula de rescisão contratual a partir de 2022 que é acessível para os grandes clubes do continente.
O centroavante já despertou interesse do Real Madrid, que sonha em montar uma dupla entre o norueguês e Mbappé. Além dos merengues, o atacante é alvo de clubes da Premier League, como Chelsea e Manchester City, onde seu pai já atuou.

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