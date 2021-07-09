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Há vida sem Chay? Gols do Botafogo diminuem em 200% sem o atacante em campo

Alvinegro marca mais gols com o atleta jogando; camisa 14 é dúvida para enfrentar o Cruzeiro, no próximo sábado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 09:00

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 09:00

Crédito: Vítor Silva/BFR
O Botafogo ainda não sabe se poderá contar com Chay. O atacante tem uma sobrecarga na coxa direita e a presença para o jogo contra o Cruzeiro, no próximo sábado, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão, não está garantida. O Alvinegro faz um tratamento intensivo para poder contar o atleta.
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A possibilidade de jogar sem o camisa 14, contudo, já deve ser uma preocupação para o Botafogo. Isto porque Chay esteve em campo em 75% dos gols marcados pelo Alvinegro nesta Série B. Sem ele, a produção de bolas na rede diminui em 200%.
Com Chay jogando, o Alvinegro balançou as redes em nove oportunidades - vale ressaltar que o atleta não necessariamente participou de forma direta de todos esses lances. Sem ele, o número diminui para três.Fica claro, portanto, que Chay tem aparecido como uma peça fundamental para o sistema ofensivo do Botafogo funcionar. Não à toa, a equipe marca três vezes menos sem o camisa 14 em campo.
+ Veja a tabela da Série B
Individualmente, o camisa 14 soma três gols e duas assistências em oito partidas disputadas no Brasileirão. São, portanto, cinco participações diretas para bolas que terminaram no fundo das redes adversárias. Ele é o atleta do Alvinegro com o maior número de envolvimentos em tentos na Série B.
Ainda não há uma definição quanto as condições de Chay - os testes realizados nesta sexta-feira e nas horas antes do jogo serão cruciais. De qualquer forma, o treinador Marcelo Chamusca precisa pensar em uma forma de fazer o time render gols sem o camisa 14 em campo.

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