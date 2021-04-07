Há oito anos! Corinthians relembra último gol de Jorge Henrique pelo clube

Crédito: Daniel Augusto Jr./Ag. Corinthians

Um dos atletas que simbolizou a reconstrução alvinegra no início dos anos 2010 marcava seu último gol pelo clube há exatos oito anos. O atacante Jorge Henrique, que atuou em praticamente todas as posições do meio para frente no Corinthians, balançou a rede na partida contra o São Bernardo.O jogo, válido pelo Paulistão, foi disputado em 7 de abril de 2013, no Pacaembu. Naquela ocasião, o técnico Tite decidiu levar a campo uma equipe com: Júlio César; Guilherme Andrade, Chicão, Gil e Fábio Santos; Guilherme, Edenílson e Giovanni; Jorge Henrique, Romarinho e Guerrero.

Dentro de campo, o Timão fez valer o mando de campo e iniciou melhor, marcando o primeiro gol aos 38 minutos. Jorge Henrique recebeu a bola na intermediária pela direita, ajeitou e chutou de muito longe, mandando no canto direito da meta adversária. Assim o camisa 23 balançava a rede pela última vez como atleta corintiano. Guerrero ainda deu números finais ao confronto aos 44 do segundo tempo.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Nascido em 23 de abril de 1982, Jorge Henrique de Souza chegou ao Corinthians no início de 2009, após se destacar pelo Botafogo como um atacante que atuava pelos lados e podia realizar funções mais defensivas. Junto com o meia Douglas, e os atacantes Dentinho e Ronaldo, formou o setor ofensivo que foi campeão do Paulistão e da Copa do Brasil naquele ano sob o comando de Mano Menezes.

Jorge seguiu no time após a saída de Mano e com a chegada de Tite. O time que ficou próximo do título do Brasileirão em 2010, viria a conquistá-lo em 2011 com o atleta ainda como titular. E em 2012, seguindo no onze inicial, atuou em todas as posições do ataque na formação campeã da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes da Fifa.