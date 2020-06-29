Há exatos cinco anos, Palmeiras vencia São Paulo por 4 a 0; veja gols

Há exatamente cinco anos, o Palmeiras alcançava a sua maior vitória sobre o São Paulo no Allianz Parque. Em 28 de junho de 2015, os anfitriões venciam o Choque-Rei, pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro daquele ano, por 4 a 0. E o clube lembrou do clássico em publicação no Twitter, neste domingo.
Aquela partida foi o segundo duelo diante do arquirrival no moderno estádio - no primeiro, 3 a 0, com golaço de Robinho, do meio-campo. Há cinco anos, a vitória passou a ser construída no primeiro tempo, com gols do atacante Leandro Pereira, aos 31 minutos, e do zagueiro Victor Ramos, aos 40. O placar virou histórico na segunda etapa, com os atacantes Rafael Marques, aos 13 minutos, e Cristaldo, aos 26, completando a goleada.Foram algumas vitórias em Choque-Rei no Allianz Parque, né? Há exatos 5 anos, a maior delas! ⚽️⚽️⚽️⚽️
✅ Palmeiras 4x0 São Paulo? @Brasileirao⚽ L. Pereira, V. Ramos, R. Marques e Cristaldo#AvantiPalestra pic.twitter.com/v6rB0vnvkS— SE Palmeiras (de ?) (@Palmeiras) June 28, 2020 Confira a ficha técnica da partida disputada em 28 de junho de 2015:
FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 4 X 0 SÃO PAULO
Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data: 28/6/2015Árbitro: Anderson Daronco (RS)Público/Renda: 29.233 pagantes/R$ 1.989.100,00Cartões amarelos: Lucas (PAL); Bruno, Hudson e Rafael Tolói (SAO)Cartão vermelho: -Gols: Leandro Pereira (31'/1ºT) (1-0) e Victor Ramos (40'/1ºT) (2-0); Rafael Marques (13'/2ºT) (3-0) e Cristaldo (26'/2ºT) (4-0)
PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vítor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho (Cleiton Xavier, 31'/2ºT) e Rafael Marques; Dudu (Gabriel Jesus, 36'/2ºT) e Leandro Pereira (Cristaldo, 14'/2ºT). Técnico: Marcelo Oliveira
SÃO PAULO: Rogério Ceni, Bruno, Rafael Tolói, Dória e Carlinhos; Hudson (Centurion, 24'/2ºT), Souza, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos; Alexandre Pato (Thiago Mendes, 29'/2ºT) e Luis Fabiano. Técnico: Juan Carlos Osorio.