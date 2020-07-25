Há exatos 20 anos: Palmeiras publica gols de título da Copa dos Campeões

Crédito: O Palmeiras conquistou a Copa dos Campeões em 25 de julho de 2000 e se garantiu na Libertadores (Divulgação

Há 20 anos, o Palmeiras mostrava sua força depois de intensa reformulação e conquistava um título nacional que dava vaga na Libertadores. Em 25 de julho de 2000, o Verdão venceu o Sport por 2 a 1, em final disputada em Maceió (AL), e ganhou a Copa dos Campeões. Um vídeo com os gols alviverdes da decisão foram publicados nas redes sociais do clube neste sábado, celebrando a data.

A competição, disputada no Nordeste, reunia campeões regionais e, em modelo de mata-mata, dava vaga no principal torneio do continente no ano seguinte. O Palmeiras participou por ter ganhado o Torneio Rio-São Paulo em 2000, mas, do time vice-campeão na Libertadores semanas antes (perdeu do Boca Juniors, nos pênaltis), viu o técnico Luiz Felipe Scolari ir embora e sete titulares saírem. O elenco ainda disputou a Copa dos Campeões sem outros dois titulares: o goleiro Marcos, que estava na Seleção, e o zagueiro Argel, machucado. Dos remanescentes, só o atacante Pena atuou sem problemas, já que o volante Argel ficou sem contrato durante o campeonato.

Ainda assim, o Palmeiras, comandado interinamente por Flávio Murtosa, então auxiliar de Felipão, eliminou o Cruzeiro nas quartas de final (vitória por 3 a 1 na ida e 1 a 1 na volta) e passou pelo favorito Flamengo nas semifinais (perdeu a ida por 2 a 1, fez 1 a 0 na volta e avançou nos pênaltis). Na final, disputada em jogo único, o atacante colombiano Asprilla e o centroavante Alberto balançaram as redes para o Verdão, com Nildo descontando para o Sport já no fim da partida. Festa alviverde em Maceió.Confira os gols da final que deu ao Palmeiras o título da Copa dos Campeões: Confira a ficha técnica da partida disputada em 25 de julho de 2000:

FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 2 X 1 SPORT

Local: Rei Pelé, Maceió (AL)Data: 25/7/2000Árbitro: Carlos Eugênio Simon (RS)Público: 22.560 pessoasCartões amarelos: Leomar e Russo (SPO); Sérgio, Taddei, Almir e Agnaldo (PAL)Cartão vermelho: -Gols: Asprilla (32'/1ºT) (1-0); Alberto (9'/2ºT) (2-0) e Nildo (41'/2ºT) (2-1)

PALMEIRAS: Sérgio; Neném, Paulo Turra, Agnaldo e Jorginho; Fernando, Taddei e Juninho; Asprilla, Alberto (Titi) e Basílio (Adriano). Técnico: Flávio Murtosa