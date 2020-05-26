Há 108 anos nascia Carvalho Leite, artilheiro do Botafogo nos anos 30

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O dia 26 de maio é uma data marcante para os botafoguenses. Nesta data, em 1912, nascia em Petrópolis, Carlos Antônio Dobbert de Carvalho Leite, um dos tantos nomes marcantes no rol de ídolos alvinegros. Em doze anos de carreira o "Maravilha da Serra" vestiu apenas a camisa do Glorioso e da Seleção Brasileira. Além de artilheiro isolado do Campeonato Carioca em 1936 (16 gols), 1938 (16 gols) e 1939 (22 gols), serviu ao clube como médico até os 84 anos, dirigindo o Departamento Médico da Sede do Mourisco.

Carvalho Leite fez parte do poderoso esquadrão alvinegro dos anos 30, sendo campeão estadual em 1930, 1932, 1933, 1934 e 1935. Assim como aconteceria anos depois com Nilton Santos, foi fiel ao clube durante toda a carreira. Pela Seleção jogou as Copas de 1930 e 1934.

Registros históricos descrevem-no como um matador implacável dentro da grande área, de estilo trombador e com um chute forte e preciso. Até hoje figura como o segundo principal artilheiro do Glorioso, com 274 gols, só sendo superado por Quarentinha (313) e à frente de Garrincha (245).

A carreira do camisa 9 que infernizava a vida dos zagueiros adversários foi interrompida precocemente, aos 29 anos, por uma lesão no joelho, em maio de 1941, em partida contra o Bonsucesso. Após abandonar o futebol, formou-se em medicina e foi o chefe do Departamento Médico do Botafogo por décadas.